Det har stormet rundt påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen som mandag kunngjorde at han avvikler sitt eierskap i hedgefondet AKO Capital.

Tangen overdrar sin eierandel og sine utbytterettigheter i AKO Capital til den veldedige stiftelsen AKO Foundation.

Han gjorde dette etter sterkt politisk press som følge av frykt for eventuelle interessekonflikter som leder for oljefondet.

Men tirsdag kunngjør Tangen at han kan komme tilbake som sjef i hedgefondet.

– Hvis jeg skulle tiltre som styremedlem (trustee) i AKO Foundation etter at jeg har sluttet i Norges Bank, er det viktig å understreke at jeg ikke vil få noen personlige eier- eller utbytterettigheter i AKO Capital. Jeg vil i så fall være en del av et styrekollegium med et felles ansvar for stiftelsens virksomhet, skriver Tangen i en epost til Dagens Næringsliv.

