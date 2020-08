annonse

To norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn har opprettet to forskjellige falske universitet som har forgreninger til blant annet flere land i Midtøsten.

Det er Khrono som avslører nyheten om at Aihan Jaf og Tarek Ibrahim har opprettet de falske institusjonene Oslo University for Studies and Research og Bay Ridge University for Studies and Research.

Institusjonene har solgt falske diplomer i Egypt og andre deler av Midtøsten.



I Khronos omfattende sak avsløres det blant annet at den egytpiske ambassade i Oslo har varslet norske myndigheter om begge institusjonene.

Blant de som har blitt varslet uten at noe har skjedd, er Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Drammen tingrett, skriver Khrono.

De to utlendingene som skal ha drevet falskneri på norsk jord har ikke besvart Khronos henvendelser.

