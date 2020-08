annonse

annonse

Russland har nå avgradert og frigitt bilder fra verdens største atomeksplosjon. Ladningen var 50 megatonn, tilsvarende 50 millioner tonn TNT. Sprengningen skjedde i Arktis, i Novajal Zemlja, nær Norge 30. oktober 1961.

Bomben var nesten ti meter lang og ble levert av et TU-95 bombefly. Sjokkbølgene kunne merkes over 100 kilometer unna. Angivelig knuste vindusruter i Finland. Soppskyen rakk over seksti kilometer opp i atmosfæren.

Soppskyen skal ha vært synlig nesten 1000 km unna, skriver Zerohedge. Denne illustrasjonen synliggjør hvor stor bomben var.

Klipp fra eksplosjonen i ulike perspektiver kan sees her.

New declassified footage shows the detonation of the Soviet Union's 50 megaton Tsar Bomba, the most powerful nuclear weapon ever created and tested https://t.co/kRndXfZzPs pic.twitter.com/v4mFPOAg1b

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) August 22, 2020