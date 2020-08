annonse

Det er grunn til å spørre om politiet og PST i tilstrekkelig grad tar den voldsspiralen vi nå er inne i tilstrekkelig på alvor.

Jeg har som de fleste av Resetts faste lesere nok er kjent med selv en bakgrunn fra det venstreradikale ungdomsmiljøet rundt Rød Ungdom, AKP, Antifascistisk Aksjon og Blitz. Det var hele tiden overlappinger mellom ulike grupperinger, men hvor man i det som var min omgangskrets og politiske base hadde et felles syn på politisk vold.

Kort sagt var argumentasjonen omtrent som gjengitt av Jan Kallevik i boken «Xtrem»som ble gitt ut i 2014. Her trekker han linjene til klassisk antifascisme på 30-tallet med gatekamper i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland. For miljøet med utspring fra Blitz var logikken at nynazistene ikke skulle få en millimeter av gatene i Oslo, i alle fall ikke på østkanten. Hvis de fikk møtes på en pub, var det å gi etter. Å holde nazistene ute av Oslo, var selvforsvar. Slik var argumentasjonsrekken, og grunnen var at man mente de høyreekstreme utgjorde en trussel mot venstreradikale aktivister, men også mørkhudede, skeive og andre minoritetsmiljøer.

Overlapping

Man kan nok diskutere om dette først og fremst var en politisk overbygning for å legitimere adrenalinkick og til dels ekstrem voldsbruk. Men likevel hadde argumentasjonsrekken en flik av sannhet. For det fantes på denne tiden et høyreekstremt miljø i Norge som angrep blitzere, mørkhudede, som sprengte bomber, brukte kniver og sto bak flere drap, som for eksempel det bestialske mordet på Benjamin Hermansen i 2001.

I dag er dette høyreekstreme miljøet enten borte eller migrert inn i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM).

Selv om det fantes eksempler på at den politiske volden også gikk utover for eksempel Frp-representanter, var ikke dette normen på 90-tallet. Blitzerne begrenset seg stort sett til å kaste egg på Carl I. Hagen og andre de mislikte meningene til.

Nye mål

Det virker likevel som de venstreradikale i dag har sett seg ut andre mål. I august har vi hatt to tilfeller av grov voldsbruk mot personer som, uansett hva man måtte mene om dem, ikke er i nærheten av å drive med politisk vold på samme måte som nynazistene på 90-tallet.

Det ene angrepet som fikk relativt lite oppmerksomhet i mediene var 12. august, da Reinert Skadsem, som er nestleder i Selvstendighetspartiet stod på stand på Kalbakken på Oslos ytre østkant, for å samle inn underskrifter for å kunne stille til valg. Skadsem ble selv slått så hardt at han fikk en blåveis, og to personer ble pågrepet.

I Bergen forrige helg ble meningsmotstandere angrepet av ungdom i forbindelse med en demonstrasjon mot SIAN. Det var SIAN-leder Lars Thorsen det gikk utover. Selv om angrepet kan ha blitt utført av ugndom uten noen klar tilknytning til bestemte miljøer, er det åpenbart at de har blitt heid frem av de samme «antifascistiske» organisasjonene.

Det er kun de som selv er aktive i de venstreradikale voldsmiljøene som vet om dette er et uttrykk for en bevisst strategi eller ikke. Det virker likevel åpenbart at blant annet miljøet rundt Antifascistisk Aksjon, i hvert fall deler av Rød Ungdom og Tjen Folket har bestemt seg for å aktivt gå inn for å konfrontere SIAN. Det vil selvsagt skape bråk, men også ildne til angrep på mennesker som kun bruker sin ytringsfrihet.

Det er grunn til å spørre om politiet og PST i tilstrekkelig grad tar den voldsspiralen vi nå er inne i tilstrekkelig på alvor. Det virker som det er politisk korrekt å advare mot høyreekstrem vold, mens man i større grad er opptatt av å presentere den venstreradikale voldsbruken som et ordensproblem. Dette har historisk også i hovedsak vært korrekt, men om det nå er slik at alle som har meninger dette miljøet stempler som uønskede er fritt vilt, endrer bildet seg drastisk.