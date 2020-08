annonse

Sjokkerende videoer på sosiale medier der vanlige hvite personer blir truet av Black Lives Matter-aktivister skaper reaksjoner.

Flere videoer som er lagt ut både på Facebook og Twitter viser en BLM-aktivister som er truende mot personer på restauranter og cafeer i Washington.

Ifølge Breitbart skal mobben ha krevd at restaurant-gjestene reiste en knyttene i været, og at hvis de ikke gjorde det så ville de blir stemplet som «rasister».

De skal også ha ropt at «hvit stillhet er vold». I en av videoene kan vi se at BLM-aktivistene stikke en knytteneve opp i ansiktet til en kvinne, uten å bry seg om «koronaregelen» som sier at folk skal holde en meter avstand.

Se video under.

1) In a scene that played out several times Monday, a Black Lives Matter protest that began in Columbia Heights confronted White diners outside D.C. restaurants, chanting “White silence is violence!” and demanding White diners show their solidarity. #DCProtests pic.twitter.com/fJbPM76vb0 — Fredrick Kunkle WaPo (@KunkleFredrick) August 25, 2020

6) Given many comments regarding protesters’ races, it’s worth noting that a young Black woman leading the protest Monday asked White protesters to step forward, as seen here. This direction was given more than once. pic.twitter.com/NEj7z7hdLj — Fredrick Kunkle WaPo (@KunkleFredrick) August 25, 2020

Også på en annen restaurant i byen ble et ungt par oppsøkt av mobben av BLM-aktivister.

Paret ønsket ikke å reise knytteneven i været og ble skreket til av de truende aktivistene. En svart mann viste også fingeren til paret. Se video under.

BLM-aktivister har vært svært aktive i flere byer over hele USA. I enkelte byer har de samlet seg utenfor hus eid av hvite personer og krevd at de gir fra seg huset til svarte.

BLM and Antifa harass whites in the suburbs and demand that they give up their property and wealth to blacks. I fully expect them to start invading/burning down houses in the next couple of months, it's the next logical step. pic.twitter.com/8g9gNuR4NR — Shadowman311 (@Shadow_man_311) August 13, 2020

– Det blir verre

Black Lives Matter-aktivister har de siste ukene og månedene satt fyr på bygninger, plyndret og angrepet personer i opptøyer over hele USA.

Det vekket også sterke reaksjoner da en ung svart mann slo ned en 92 år gammel hvit dame midt på lyse dag. Black Lives Matter har uttalt at de må få lov til å plyndre og stjele nike-butikker slik at de slipper å være sulten. De kaller det «reperasjoner».

Tidligere førstedame Michelle Obama vekket også oppsikt da hun uttalte på demokratenes landsmøte at ting ville bli «mye verre». Flere tolket uttalelsene som en trussel.

Se video under.

Is Michelle Obama threatening us? pic.twitter.com/Ff57h4Tiwk — DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) August 18, 2020