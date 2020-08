annonse

Et skjermbilde av en svensk Twitter-melding fra 2018 spres igjen blant norske Facebook-brukere. I tweeten fra profilen som kaller seg «Sophie» står det:

Saudiarabien har bett Finland få bygga några moskeer i landet. Finlands regering kontrade med om Finland fick bygga kristne kyrkor i Saudiarabien. Detta kunde inte Saudiarabien acceptera. «Då blir det inga moskeer i vårt land heller» sa vårt rakryggade fosterlandsvärnande grannland.

Bildet har blant annet blitt delt i Facebook-gruppen «Norge Først <3». Der har det utløst mye skryt til den finske regjeringen for å sette foten ned for overfor muslimer som ønsker å bygge moskeer i landet. Norske politikere får til gjengjeld kritikk for å legge til rette for at «moskeer spretter opp over hele Norge».

Det som står på bildet er imidlertid ikke sant. «Sophie» har selv innrømmet at dette er en «liten saga» eller en oppdiktet historie i tråden under meldingen:

I tråden skriver «Sophie» at det ikke er hun som har forfattet teksten, men at den originale tweeten er borte. Hun skriver også at hun ikke vet om det er «fake news».

Det er altså ingenting som tyder på at den finske regjeringen har sagt at Saudi-Arabia ikke får bygge moskeer i Finland hvis ikke Finland får bygge kristne kirker i Saudi-Arabia.

I 2017 sa imidlertid bystyret i Helsinki nei til bygging av en stor moské sentralt i byen. En av grunnene var ifølge Yle at moskeen skulle finansieres av Bahrain, som har tette bånd til Saudi-Arabia.