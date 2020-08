annonse

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) mener at politikere ikke skal skape mistillit til politiet.

– Etter opptøyene i Bergen i helgen, valgte enkelte politikere fra venstresiden å kritisere politiet for håndteringen av de voldelige demonstrantene. Det er skremmende at byens ledende politikere har en slik holdning overfor dem som opprettholder lov og orden, skriver bergenseren Hjemdal i Bergens Tidende.

Hun trekker frem USA som et eksempel på et land der tilliten til politiet har blitt redusert. Hun påpeker også at mange i amerikansk politikk har tatt til orde for å gi mindre økonomisk støtte til politiet.

– Politiet i USA har blitt angrepet, noen drept, og mistet tillit etter uttalelser om at politiet må «defundes», sier Hjemdal, og legger til:

– Det er sterkt alarmerende at politikere her til lands bidrar til å svekke politiets integritet ved å kritisere dem for å opprettholde lov og orden.

Hjemdal skriver at ytringsfrihet og retten til å ytre seg skal forsvares uansett om man er enig eller uenig i budskapet. Hun mener at vi får et svært farlig samfunn, dersom ytringsfriheten blir satt på prøve. Stortingsrepresentanten mener at i stedet for å kritisere politiet, bør vi heller takke dem.