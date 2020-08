annonse

annonse

Hillary Clinton mener Joe Biden ikke bør innrømme nederlag uansett hva som skjer.

Selv godtok Clinton sitt valgnederlag i 2016, men mener nå at stemmegivning per post på grunn av koronapandemien betyr at det tar lenger tid å utpeke en vinner i presidentvalget, skriver Reuters.

Clinton innrømmer at Trump muligens kan lede på selve valgdagen 3. november, men mener at dette valget kan dra ut i tid og derfor at Joe Biden ikke må gi seg.

annonse

– Jeg tror han kommer til å vinne til slutt dersom vi ikke viker en tomme og dersom vi er så fokuserte og ubøyelige som den andre siden, sier Clinton.

Ifølge NTB, så har et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene, Biden foran med en oppslutning på 50 prosent, mot 42,4 prosent for Trump.