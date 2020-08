annonse

India advarer Kina om mulig militær aksjon hvis Beijing nekter å trekke tilbake troppene sine fra omstridt grenseområde i Himalaya.

Eurasian Times melder at stabssjefen for de indiske væpnede styrkene, general Bipin Rawat, advarer om at et militært alternativ fortsatt er på bordet i striden med Beijing over Ladakh-regionen på den indo-kinesiske grensen i Himalaya.

India og Kina vært i en fastlåst konflikt helt siden de dødelige sammenstøtene Galwan-dalen i mai, som resulterte i 20 drepte indiske soldater og et ubekreftede antall drepte på kinesisk side. I etterkant av hendelsen, tok kinesiske soldater kontroll over et område i Ladakh som India krever suverenitet over.

Militær mulighet

General Rawat insisterer på at et militært alternativ for å håndtere Kinas militære inntreden i Ladakh fortsatt er på bordet, men kun hvis de diplomatiske samtalene mellom de to asiatiske gigantene ikke bærer noen frukter.

– Overtredelser langs grensen skjer på grunn av forskjellige oppfatninger om hvor den går. Forsvaret har som oppgave å overvåke og forhindre at slike overtredelser blir til inntrenginger, sier han.

Rawat forklarer videre at hele det indiske regjeringsapparatet blir tatt i bruk for å håndtere slike aktiviteter på en fredelig måte, og for forhindre at kinesiske inntrenginger finner sted.

– Forsvarsminister Rajnath Singh, nasjonal sikkerhetsrådgiver Ajit Doval og alle ansvarlige for nasjonal sikkerhet gjennomgår alle alternativer med det mål at Den kinesiske hæren (PLA) gjenoppretter status quo ante i Ladakh. Forsvaret forblir forberedt på militære tiltak dersom alle forsøk på å gjenopprette status quo langs grensen ikke lykkes, sier han.

Infrastruktur

Indias utvikling av infrastrukturen i grenseområdene i Himalaya foregår i raskt tempo, et område der Kina så langt har utmerket seg mest. Det avholdes jevnlige møter i det indiske forsvarsetablissementet for å prioritere og allokere ressurser disse prosjektene. Prosjektene har fått økt fokus de siste tre til fire årene.

– De hjelper de indiske sikkerhetsstyrkene som er ansvarlige for å opprettholde overvåkningen langs grenseområdene. Denne prioriteringen har hjulpet i utviklingen av strategisk tilkobling for fremtiden, sier Rawat.

Overvåkning

Stabssjefen for de indiske væpnede styrkene uttalte også at Indias urolige øst- og vestgrenser krever kontinuerlig overvåking, inkludert i Det indiske hav.

India prøver nå å skaffe seg overvåkningsevner for å overvåke alle sine interesseområder døgnet rundt, ifølge Rawat.