Jette Christensen (Ap) synes det er smertefulle å lese skildringene fra Ap-kvinner, etter at valgkomiteen i Trøndelag innstilte Trond Giske som ny fylkesleder.

– Innleggene som har kommet de siste dagene, er bare smertefulle å lese. De, og reaksjonene på dem, er viktige. Ikke fordi de forteller om personer, men sier noe om kultur, sier Christensen til NRK.

Ifølge NTB, sikter hun til Sunniva Andreassen og Ellen Reitans utspill og skildringer etter at Giske mandag ble innstilt som ny fylkesleder i Trøndelag, to og et halvt år etter at han trakk seg fra alle verv etter flere varslingssaker mot han i kjølvannet av #metoo-bevegelsen.

I et innlegg på nettstedet Trønderdebatt tar tidligere AUF-leder i Trondheim, Ellen Reitan, et oppgjør med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriver at det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det gjør vondt å lese i kommentarfeltene hvordan de blir møtt med mistro. Det er ikke de som sier ifra om et problem, som er problemet, sier Christensen.

Ap-politikeren som i 2021 har sittet på Stortinget i tolv år, gjorde det tidligere i år klart at hun ikke ønsker gjenvalg til Stortinget.