Forsker ved OsloMet Lars Gule er sterkt kritisk til at Ex-Muslims of Norway har fått 150 000 kroner i statsstøtte.

– Ex-Muslims islamfiendtlighet og mangel på legitimitet gjør det vanskelig for dem å nå prosjektets målsetninger, sier Gule til Utrop, og legger til:

– Prosjektet i seg selv ser imidlertid fint ut, negativ sosial kontroll er et problem i mange innvandrermiljøer. Det er ofte svært vanskelig å bryte med kulturen og religionen. Her trengs det en innsats.

Han er ikke imot støtte til et slikt prosjektet, men han tror det er en risiko for at dette vil mislykkes, og da ikke bli noe annet enn penger til Ex-Muslims egen profilering. Gule mener videre at staten må følge godt med.

Leder av Ex-Muslims Of Norway Cemal Knudsen synes kritikken fra Lars Gule er virkelighetsfjern

– Denne stemplingen er totalt virkelighetsfjern. Skal vi følge Gules synspunkt, bør vi kalle muslimske organisasjoner for eks-muslim-fiendtlige siden deres religion beordrer dem å drepe oss, svarer han, og legger til:

– Forventer Gule at vi som er frafalne muslimer og som tar et oppgjør med islam kan få legitimitet i troende muslimske innvandrermiljøer i dag når til og med frafalne og blasfemikere kan straffes med døden i mer enn ti land som styres med deres religiøse lover i 2020?