annonse

annonse

Vil heller hjelpe hardt rammede familier og mennesker i Norge.

Overfor NTB viser nestleder Sylvi Listhaug til at hvis bistandsbudsjettet skulle vært holdt på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) i år, kunne det gitt et bistandskutt på 4,5 milliarder kroner. På grunn av Covid-19 har man hatt et kraftig BNI-fall.

– Vi skal til neste år sørge for at det blir et kraftig kutt i bistandsbudsjettet, det må det bli. BNI har blitt kraftig redusert som følge av denne pandemien, sier Listhaug.

annonse

Hun tar nå til orde for å prioritere de svakeste i det norske samfunnet.

– Det er viktig å huske når vi nå står midt i pandemien, at mange familier og mennesker i Norge er knallhardt rammet. Noen er syke eller har mistet noen de er glad i. Mange har mistet jobben og er usikre på fremtiden, og rekordmange venter på å få hjelp på sykehusene.