Slutten av august nærmer seg med stormskritt, men meteorologen slår fast at vi ennå ikke har avsluttet sommeren helt.

– I sør er det litt vind og regn i dag, men det må ikke få folk til å tro at sommeren er over. Det blir fortsatt noen hyggelige temperaturer fremover, med opp mot 20 grader og sol i Sør-Norge, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt i Tromsø til NTB onsdag.

Dagene fremover byr for det meste på mer av det samme været vi har i dag, uten noen dramatiske endringer.

Morgentåke

– Det er verken kraftig lavtrykk eller stort høytrykk i vente. Været blir litt både og, men brukbart. Det blir spredte regnbyger i sør og nord, og så blir det noen gløtt av sol. Det blir helt klart mulig å se sola fremover, og det er østafjells som får mest solskinn, sier Sarchosidis.

Temperaturene i Sør-Norge vil fortsatt ligge på rundt 17 til 20 grader på dagtid.

De fleste har nok imidlertid merket at det ikke er like varmt lenger på morgen og kveld.

– Vi har sett en del morgentåke i det siste, siden det er kjøligere om morgenen. Det er ikke noe vi ser i juli. Det er mer et august-fenomen, når sola ikke er like lenge oppe på himmelen, forklarer statsmeteorologen.

Vind i sør

I Nord-Norge er det vesentlig kjøligere, med rundt 8 grader i Tromsø onsdag. Her blir den neste tiden preget av pålandsvind, som bringer kjølig vind inn fra havet. Det er ventet mellom 8 og 12 grader fremover i Nord-Norge.

I Midt-Norge blir det fint vær fram til og med lørdag, med temperaturer opp mot 16–17 grader. Søndag blir imidlertid en våt dag med regn.

På Vestlandet er det ventet byger i indre strøk, men temperaturene vil nå 19–20 dager når sola skinner, sier meteorologen.

På Sørlandet kan det blåse en del lengst i sør på lørdag.

– Men så blir det bra igjen. Det er et lavtrykk over Danmark som så vidt kommer over Norge. Det blir ikke mye nedbør, men vind og moderat med regn lengst i sør, men så blir det bedre igjen søndag, forteller Charalampos Sarchosidis.