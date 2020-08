annonse

annonse

– Ingen våger lenger blankt å avvise et slikt forsøk på statskupp.

– Etter nesten 50 år nær toppen av amerikansk politikk står tidligere visepresident Joe Biden foran de mest avgjørende ti uker i hele sin politiske karriere, skriver tidligere NRK-korrespondent Bjørn Hansen i Dagsavisen, og legger til:

– Denne gang er det selve presidentembetet som står på spill, og motkandidaten heter Donald Trump, i fall noen skulle ha glemt det.

annonse

Les også: NRK-pensjonist Bjørn Hansen: Trump gjort sitt ytterste for å splitte, i håp om å herske

Hansen sier at USA topper verdensstatistikken i antall smittede, og økonomien sliter i bratt motbakke. Så nevner han politivold og omfattende protester mot politivold. Dernest at befolkningen splittes i hatefulle konfrontasjoner, oppildnet av presidenten selv. Så avslutter Hansen med å si at president Trump har vært den minst populære i moderne tid.

Det er enda usikkert for Biden, mener Hansen. Han refererer til at Hillary Clinton tapte, selv om hun fikk flere stemmer og tror at usikkerheten skyldes en oppløsning av demokratiske normer som bringer USA nærmere et autokrati der presidentmakten forsøker å heve seg over Grunnloven.

annonse

Les også: NRK-pensjonist Bjørn Hansen: Trump er autoritær og antidemokratisk

– Trumps ønske om å fortsette som president om han skulle tape valget fordi han selv betrakter valget som ugyldig, befinner seg fortsatt på ønskelisten. Men ingen våger lenger blankt å avvise et slikt forsøk på statskupp, skriver Bjørn Hansen.

Han tror at dette er situasjonen som møter Biden og hans velgere frem mot valgdagen. På grunn av virussmitte har Trump skaffet seg overtak.

– Det dreier seg om manipulasjoner som kan få et farlig etterspill. Den kaotiske situasjonen, som for Trump er en ønskedrøm, kan lett føre til et forsinket og omstridt valgoppgjør, der Trump erklærer seier uansett hva det endelige oppgjør forteller.