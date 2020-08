annonse

Språkrådet mener at et innfløkt språk utgjør en fare for innbyggernes rettssikkerhet.

– Vi vet også at uklart språk ikke er bra for demokratiet. Nylig gjennomførte Stavanger kommune en undersøkelse som viste at politikerne ikke forstår innholdet i kommunestyrenes saksdokumenter når tekstene er fulle av vage vendinger og såpeglatt og innholdstomt konsulentspråk, skriver direktør i Språkrådet, Åse Wetås i Dagens Næringsliv.

Hun mener at NAV-skandalen avdekket et uklart språk og sprikende tolkninger.

– Så galt kan det gå når regelverket er uklart og vanskelig å bruke.

Språket har ikke vært klart nok i regelverket eller i kommunikasjonen mellom NAV og innbyggerne, hevder Wetås, og legger til at resultatet har blitt store omkostninger for klientene og for samfunnet.

– Likhet for loven, rettferdig behandling og tillit til myndighetene forutsetter klart språk i alle ledd, både der beslutningene tas og der sakene behandles.

Hun mener videre at Språkrådet har lenge understreket at et klart og forståelig språk er nøkkelen til vellykket kommunikasjon. Wetås skriver også at NAV-ansatte har fortalt om et særdeles intrikat regelverk og tungt fagspråk.

– I denne saken har hverken saksbehandlere, ledere eller domstoler vært trygge på hvilke regler som faktisk gjelder. Og når NAV-ansatte, politikere og rettssystemet tolker regelverket feil, hvordan skal da de som mottar trygdeytelser kunne forstå hvilke rettigheter og plikter de har?, spør direktøren i Språkrådet, og tilføyer:

– Det er avgjørende at NAV tar klarspråkseksperter med inn i dette arbeidet. Det blir ikke bedre kvalitet på saksbehandlingen før språket er klart og forståelig.

Wetås slår også fast at uklart språk er dyrt, og at det koster oss mer enn 300 millioner kroner i året, i helt unødvendige utgifter.

