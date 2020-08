annonse

Kripos fastslår at tre norske borgere er siktet for brudd på åndsverkloven etter en politiaksjon mot et av verdens største nettverk for piratkopiering.

Amerikansk politi gikk, i tillegg til politiet i 18 andre land, til en koordinert aksjon mot nettverket som kalles «The Sparks Group», som skal ha distribuert hundrevis av filmer og TV-serier, onsdag. Det rapporterer NRK.

Også norsk politi har vært delaktig i operasjonen, ved Nasjonalt cyberkrimsenter hos Kripos.

– Etter en rettsanmodning fra USA har norsk politi bistått med å ta ned infrastrukturen til gruppen. Det er gjennomført ransakinger ved kontor, og det har blitt tatt beslag i IP-adresser, datautstyr og lagringsmedier i et stort omfang, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen til NRK.

Tre menn i slutten av 30-årene og begynnelsen av 40-årene er nå siktet for brudd på åndsverkloven. De tre mennene blir ikke fremstilt for varetektsfengsling. Videre er det foreløpig ikke kjent om de har fått oppnevnt forsvarer.