Christian Tybring-Gjedde mener at avisen har assosiert Oslo Frp med nasjonalsosialismen.

Journalisten skriver at han er kritisk til en kommentar som politisk redaktør Eirin Eikefjord skrev i en analyse over Frps strider og skillelinjer. Det er følgende påstand han reagerer over: «Selv om forsøket på mytteri og brunskvetting i Oslo Frp ble slått kraftig ned, vil den indre striden ulme videre hvis oppslutningen ikke bedrer seg.»

Tybring-Gjedde mener at Bergens Tidende ikke begrunner påstanden om «brunskvetting», og han mener også at det burde være høye krav til dokumentasjon og begrunnelse hvis noen blir knyttet til en så belastende og umoralsk ideologi som nasjonalsosialismen.

I klagen til Pressens Faglige Utvalg (PFU) skriver han at Vær varsom-plakaten (VVP) har et punkt som handler om å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelse. Han viser til at bare 1,8 prosent av journalister stemmer på Frp, som gjør at mediene bør tilstrebe en objektiv fremstilling av den offentlige debatten.

Han sier også at Norge har unngått en polariserende debatt sammenlignet med mange andre land, og at en forutsetning for å opprettholde debattklimaet, er aksept for legitime politiske standpunkter man selv er uenig i. Derfor krever han en slutt på bruk av belastende begreper.

Sjefredaktør i Bergens Tidende Frøy Gudbrandsen, sier til Journalisten at de er i dialog med klageren, og kan derfor ikke kommentere saken.