Ungdom mister respekten for politiet – Black Lives Matter-pøbelen får mye av skylden.

Driftsenhetsleder i Vest politidistrikt, Morten Ørn, kan fortelle om behov for økt bemanning på grunn av manglende respekt for politiet, skriver NRK.

– Der hvor vi tidligere brukte en patrulje med to politifolk, må vi nå kanskje ha to patruljer med fire politifolk i bakhånd, sier han.

Ørn kan fortelle om en markant forskjell i holdningene ovenfor politiet etter BLM demonstrasjonene i USA i kjølvannet av drapet på George Floyd.

– Vi blir fremstilt som en voldelig etat som ikke er på lag med innbyggerne, og som diskriminerer enkelte folke-og aldersgrupper, sier Ørn.

Dette er en utviklingen som politilederen ser på med bekymring.

– Det er utvilsomt blitt mer krevende for mannskapet som er ute og håndterer de akutte oppdragene, sier han.

Ørn trekker også frem at det er helt andre forhold for 13-14 åringer å vokse opp under i dag, og at foreldrene har et ansvar her.

USA og Norge

Også Politidirektør Benedicte Bjørnland er urolig over den manglende tilliten politiet nå opplever. Hun advarer mot å sammenligne USA og Norge.

– Det er helt ulike land med forskjellig kultur og ulik praksis for hva som er politiet sin rolle, sier hun.

Seniorforsker Hilmar Mjelde ved Norce, mener den offentlige debatten har blitt mer polarisert og dermed mer lik situasjonen i USA. Han mener det går utover politiets tillit blant annet.

– Det er en skytterkrigs-debatt på hver side. Det ligner mer og mer på en amerikansk debatt.

Mjelde har merket seg uttrykk som «Fake news» og «Fuck the police» som er adopterte utrykk fra USA og som både høyre og venstreekstremister bruker, mener han.

– Den norske offentligheten er gjennom-amerikanisert. En forenklet sort/hvit forståelse av verden er blitt mer vanlig, sier han.