Torsdag i forrige uke stoppet tollvesenet på Svinesund en buss som kom fra Sverige til Norge. I bussens bagasjerom, fant de en utlending som hevdet å være fra Algerie.

Utlendingen opplyste at han ønsket å søke asyl i Norge. Han var ikke i besittelse av noen form for identitetsdokumenter, og fortalte politiet at hans legitimasjonspapirer lå hjemme i Algerie.

Da politiet søkte opp utlendingens fingeravtrykk, ble det avdekket av han tidligere hadde anmodet om asyl i Danmark, Spania og Sverige.

Mannens beskyttelsessøknader fordelte seg slik: Danmark 14. februar 2012, Spania 25. oktober 2019, Danmark 21. desember 2019, Sverige 21. desember 2019, Sverige 25. mai 2020 og Norge 20. august 2020.

Til politiet fortalte utlendingen at han hadde reist fra Sverige, for å unngå at svensk politi skulle sende ham tilbake til Spania.

Pågrepet og internert

Utlendingen ble etter å ha fremsatt sin asylsøknad til norsk politi, anholdt og innsatt på Politiets utlendingsinternat.

Fredag besluttet Oslo tingrett at utlendingen kan holdes internert (innsatt) i utlendingsinternatet inntil retten eller politiet bestemmer noe annet, men ikke utover 18 september 2020.



Politiets utlendingsenhet (PU) har nå bedt Utlendingsdirektoratet (UDI)om å behandle utlendingens asylsak, med bakgrunn i Dublin III forordningen og anmode spanske myndigheter om tilbaketakelse.