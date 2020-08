annonse

Den iherdige nettskribenten Dan Odfjell reiste for en tid siden spørsmålet om vi som samfunnsborgere er tilstrekkelig opplyst om den virkeligheten vi lever i?

Gir myndighetene og mediene oss fullverdig og tilstrekkelig informasjon om virkeligheten slik at det er mulig å fatte politiske avgjørelser på en demokratisk og rasjonell måte? Den informasjonen mediene og myndighetene fôrer oss med, er ikke virkelighetsopplysende, men virkelighetsforvirrende, mener han. Og det er leit fordi «et vel-fungerende demokrati forutsetter at folk er opplyst om virkeligheten», som Odfjell så viselig skrev på Resett.

I ethvert moderne samfunn finner man en rådende, politisk virkelighetsforståelse som blir målbåret og effektuert av de som styrer og steller, gjennom politiske vedtak, rettsvesen, administrasjon, skole- og utdanningsinstitusjonene og massemedier. I demokratier tillater man politisk opposisjon som kan sette seg imot den rådende oppfatningen av samfunnsvirkeligheten på visse områder, men ikke imot selve grunnlaget for demokratiet. Det norske demokratiet ble av den berømte statsvitenskapsmannen Stein Rokkan betegnet som «numerical democracy and corporate pluralism», noe som betyr flertallsavgjørelser i politikken samt organisasjonsmangfold og organisasjonsmakt i det sivile samfunnet (og i politikken).

Dagens norske demokrati, med tverrpolitiske politisk korrekthet som rådende ideologi, tillater ikke den totalitære statens og diktaturets virkelighet. Demokratiet skal jo være en garanti mot nettopp den totalitære staten. Men dette demokratiet ser totalitært strengt og misbilligende på avvik på politiske delområder, selv om disse avvikene holder seg innenfor den gitte demokratiske grunnrammen av grunnlov og øvrig lovverk. Siden et politisk demokrati ikke kan forby slike avvik (det vil være udemokratisk og diktatorisk), så tar man i vestlige stater heller i bruk “moralen” og allmenn fordømmelse som styringsprinsipp.

Myndighetene legger derfor få hindringer i veien for at moralske og politiske aktivister på nær sagt alle samfunnsnivåer sørger for at opinionen holder seg innenfor de moralske grensene som er definert av den politiske korrektheten. Det innebærer for eksempel at en lovlig organisasjon, som SIAN (Stopp islamiseringen av Norge), ikke kan holde offentlige møter og demonstrasjoner uten at samfunnets venstre-ekstreme meningspoliti så å si uhindret kan trakassere og bruke fysisk vold mot SIAN for å stanse arrangementene deres.

Nasjonalkonservative mennesker som er opptatt av å bevare nasjonal selvstendighet, enhet og kultur, blir, av det samme meningspolitiet og deres medløpere i de politiske partiene og i mediene, med den største selvfølgelighet beskyldt for å være rasister, fascister, nazister, xenofobe, islamofobe osv., osv. Lignende beskyldninger kan rettes mot personer som er kritisk til tabubelagte politikkområder som bistandspolitikk, asylpolitikk, klimapolitikk og kraftforsyningspolitikk.

Og det er langs disse konfliktlinjene at man må se og forstå kritikken fra folk som Odfjell. De mener at det er politiske områder som er løftet ut av det offentlige ordskiftet og tilintetgjort som diskusjonsemner og virkelighetsområder. Dette skjer i overensstemmelse med føringene fra og ønskene til de etablerte politiske partiene og de etablerte mediene som opererer i et nærmest symbiotisk fellesskap.

I Europa har man i mer enn 2000 år drøftet og diskutert om det finnes en felles og universell menneskelig virkelighet. Problematikken har surret i filosofers og vitenskapsmenns hoder uten noen avklaring, og forklaringen på det kan være at det ikke finnes noen slik egentlig virkelighet, og at akkurat det er det sanneste man kan si om den saken. Mest åpenbart blir denne erkjennelsen demonstrert i fysikkens teorier av Einsteins relativitetsteori og av kvantefysikken, begge er disipliner som betyr lite eller ingenting for den hverdagsvirkeligheten som menneske handler og opererer i, selv om menneskene er nødt til å forholde seg til naturlovene. Man kan jo for eksempel ikke oppheve gravitasjonsloven ved å late som om den ikke finnes. Men heller ikke i hverdagsvirkeligheten og i samfunnet er det noen egentlig og felles virkelighet, til tross for at store tenkere har forsøkt å påvise det.

Deres forfeilede filosofiske anstrengelser kan ses som belegg for at det ikke finnes noen egentlig virkelighet, en skuffende erkjennelse for store tenkere, men også en erkjennelse som G.W. F. Hegel, kalt den siste filosof, tok inn over seg og forklarte i verk som ”Phänomenologie des Geistes” og ”Wissenschaft der Logik”. Hans store forgjenger i tysk filosofi, Immanuel Kant, søkte den egentlige (fellesvirkeligheten) i de grunnkonsepsjonene han mente styrte den menneskelige tenkningen og i moralske prinsipper.

Hegel ville også ”avsløre” tenkningens ”lover”. Det han kom fram til, var at disse ”lovene” er underkastet tenkningens historiske kontekst og samfunnsbetingelser. Hvilket betyr at tenkningen er preget av de ulike stadiene i den samfunnshistoriske utviklingen, og at det først er på et gitt tidspunkt i historien (den tiden Hegel levde i) at denne innsikten blir erkjent. Mennesket erkjenner og forstår altså virkeligheten gjennom sin historiske formidling (sammenheng), som et historisk formet, bevisst subjekt, utstyrt med historisk ”konstruerte anskuelsesbriller”.

Virkeligheten er altså ikke noe for en gang og alltid gitt, men noe som konstitueres av menneskenes ulike samfunnsforhold og tilknytninger til verden. Ja, jeg tror det kan være dekning for å tolke Hegel slik at han mener endog Kant sine erkjennelseskategorier er et produkt av historien. Men dette er en tolkning minner svært mye om hegelianeren og marxisten Georg Lukacs, en tenker som kavet rundt i den marxistiske relativitetens mer sumpaktige landskaper.

I Hegel’s filosofi blir begrepene ’utvikling’ og ’det nye’ forstått i lys av den historiske omveltningene som skjedde i hans tid. Og det nye som skjedde i Europa, var den franske politiske og den britiske industrielle revolusjonen. Begge disse fenomenene omkalfatret de aktuelle samfunnene på en måte som aldri før hadde skjedd i historien. Disse omveltningene la grunnlaget for Hegels’s forståelse av hva samfunnsutvikling innebærer, men tenkningen hans hadde også klare referanser til Aristoteles’ tenkning og ideer om hva utvikling det menneskelige potensial er for noe.

Slik sagt og kanskje forenklet inntil det tåpelige, er dette et av hovedproblemene som Hegel, gjennom sine hjerneslitende og inntil kvalmen vanskelig tilgjengelige verk, forsøkte å gjøre reder for. Men for å lette en stakkar på veien gjennom dette uregjerlige krattet av begreper og begrepsutvikling, kan Hegel av og til slå til med poetiske og illustrative metafôrer som: ”Werde wer du bist” (Bli den du er) og ”I skumringen flyver Minerva’s ugle ut” (det er i skumringen, ved dagens slutt, at man kan summere opp og forstå det som er passert.)

Hegel, til forskjell fra Kant, utarbeidet aldri noen moralfilosofi. Og det lot han kanskje med god grunn være for han innså at moral i utgangspunktet ikke kan være universell og felles for alle samfunn og for alle samfunnsgrupper og individer. Han satte også moral i sammenheng med juss og med folkelige seder og skikker. Moral er alltid formidlet gjennom og skapt av menneskenes erfaringer gjennom tidene, av ulike grupper, samfunnsformer og regimer. I likhet med moralen er også mye av den øvrige menneskelige virkelighet menneske-skapt . Og det er gjennom erkjennelsen av den menneskeskapte virkeligheten at mennesket, ifølge Hegel, kan realisere sitt humanistiske potensial og virkeliggjøre en allmenngyldig moral.

For at et menneskelig samfunn skal henge sammen og ikke oppløses, så trenger samfunnsmedlemmene felles virkeligheter å forholde seg til, og som binder folket i hop. Språket er en slik virkelighet, og det samme er uttalte regler for samvær og sameksistens, som har eksistert siden menneskene lagde språk. Man kan kalle det normer, moral eller lov, men lover kan man først snakke om når atferdsreglene blir nedtegnet. Moses mottok de ti bud og lovene fra Gud og risset dem inn på tavler. Og med lov skal landet bygges, heter det i Frostatingsloven. Det er først når loven er nedtegnet, at den framstår som materiell og ”objektiv”, en virkelighet som er håndfast og konkret. Den skrevne loven er noe annet enn loven som det talte ord og normer som er ”risset inn” i menneskelige sinn.

Det som ikke er nedtegnet som konkret lov, kan derfor framstå som metafysiske størrelser. Privat moral, som eksisterer som uttalte eller uuttalte normer, er et for svakt grunnlag å skape en felles lov-virkelighet på. Men et sterkere grunnlag for en slik felles virkelighet finner vi altså i lovene, som med statsmakten i ryggen skal regulere en mer eller mindre ustyrlig samfunnsvirkelighet. Vi er alle nødt til å leve under lovens og lovfellesskapets ”kappe”. Uten en slik menneske-skapt og ”objektiv” ordning, som de juridiske lovene, blir samfunnet lett kastet ut vilkårlighet og kaos.

En forståelse av og betingelse for loven er at den uttrykker ”allmennviljen”. Så kan man jo stille spørsmålet om det finnes noen allmennvilje i et samfunn med de motsetninger som preger de aller fleste samfunn, ikke minst moderne samfunn. Dette spørsmålet kan man løse ved å sette samfunnsmotsetningene i parentes (se bort fra dem), eller at man bygger et juridisk vern mot disse motsetningene når lover konsiperes og vedtas. Og man kan også forandre loven slik at motsetningene fjernes eller dempes. Lover og politikk i de vestlige samfunnene kan ses på som en kontinuerlig prosess som tar sikte på å utjevne motsetningene i samfunnet, en prosess der som kanskje aldri fullføres.

Siden allmennviljen er en metafysisk størrelse (den har ingen materiell, fysisk eksistens, kanskje med unntak av det numeriske flertallet i demokratiet), må den forutsettes. Lovene kan selvsagt tilpasses det som oppfattes som allmennviljen, slik at lovene nærmer seg den allmennviljen som lovene postulerer og som de har som sitt grunnlag. Hegel så for seg at allmennviljen ville bli realisert i den moderne staten i regi av det han kalte absolutte fornuft eller viten. En slik tolkning av Hegel viser det utopiske i tankegangen hans.

Denne tolkningen strider også imot en forståelse av Hegel der historiens gang gjennom samfunnsmotsetninger ses på som en uendelig prosess. Det er de som mener at Hegel så allmennviljen realisert i den prøyssiske staten. Og det finnes de som mener at allmennviljen er realisert i det moderne, vestlige demokratiet. Men verken på Hegel’s tid eller i dag er det identitet mellom folket (de befolkningsgruppene som utgjør folket) og den postulerte allmennviljen. Det demonstreres av de politiske og økonomiske motsetningene i samfunnet og eksistensen av politiske partier og grupperingene som artikulerer disse motsetningene. Så da ender man opp med at allmennviljen er et postulat, som setter samfunnsmotsetningene i parentes og skygger for det som er den underliggende realiteten, nemlig at allmennviljen er de menings-sterkeste’s vilje (det numeriske flertallets vilje?).

De politiske partiene i et demokrati er altså uttrykk for uenighet mellom grupper i samfunnet, en uenighet innenfor de gitte rammen for demokratiet, men i siste instans også uttrykk for tvil om allmennviljen’s eksistens (virkelighet). Hegel mente ikke, som Karl Marx, at allmennviljen er disponert og representert av arbeiderklassen. Den marxistiske forståelsen av allmennviljen (hvis man kan operere med slike termer i marxismen), er en av de store villfarelsene i europeisk historie og en katastrofe for de samfunnene der denne forståelsen ble tvunget igjennom. Da er det gunstigere og langt mer ”humant” å forstå allmennviljen på kantiansk vis, å se den som en regulativ idé som viser vei mot et mål som man aldri kan nå, men som man ikke kan tape av syne uten å gi opp ideen om menneskehetens forbedring som et etterstrebelsesverdig prosjekt.

Den uutryddelige, politiske trangen til å forstå seg som representant for fellesskapet, for det felles beste, allmennviljen, viser at de politiske ideologiene er totaliserende, dvs. at de streber etter å skape et samfunn i sitt ideologiske og politiske bilde. Men denne totalitære trangen er underliggende og skjult og ikke åpenbar slik som i udemokratiske og diktatoriske regimer.

Dagens politiske partier bærer altså i seg kimen til det totalitære samfunnet, noe som eklatant blir demonstrert av den politiske korrektheten som har tabubelagt visse politiske spørsmål, spørsmål som den politiske makten ikke ønsker ordskifte om eller drøfting av. Demokratiet i sin norske form, har altså sine stygge og totalitære sider. Disse stygge sidene er en stadfesting av at de politiske partiene i Norge og den politiske korrektheten, særlig på venstresiden, egentlig ikke har forstått hva demokrati og ytringsfrihet er for noe. Det er å tillate alle meninger, også de man forakter, i det offentlige rom uten voldsbruk.

De politiske partiene påstår, gjennom å henvise til de andre partienes ”politiske feil”, at deres egen forståelse eller ideologi er universell og uttrykk for en felles virkelighet, en felles vilje. Ved å påstå og representere allmennviljen, viser de sine totalitære trekk. Og uten en aktiv opposisjon, står også ”demokratiske partier” i fare for å framarbeide og virkeliggjøre den totalitære staten der en eller flere grupper mener seg å representere og forstå ”alles vilje” mens de slår ned på kritikk av en statsregissert og omforent politikk med moralistisk fordømmelse og fysisk trakassering av meningsmotstandere.

Det er dithen det norske samfunnet er på vei, ifølge Dan Odfjell. Men han er ikke helt alene. Det er også andre enkeltpersoner og små grupper i det norske samfunnet som har tatt opp den åndelige kampen mot den politiske korrektheten som, i kraft av å være bortimot politisk enerådende, er i ferd med å ruinere hele den vestlige verden og realisere den totalitære stat gjennom ”demokratiet”.