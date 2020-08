annonse

Oslopolitiet etterforsker et tyveri av en geit fra gården EKT på Ekeberg i Oslo. Tidligere i sommer har også flere andre dyr blitt stjålet fra gården.

Geita, som heter Kaia, ble stjålet tirsdag-onsdag. Den er to år gammel. Politiet skriver på Twitter at de har satt noen av sine beste etterforskere på saken.

#Oslo. Oslopolitiet har satt noen av våre beste etterforskere på en geitetyverisak. Geita, som lyder navnet Kaia, er to år og merket 90008. Hun ble sjålet fra gården EKT på Ekeberg i tidsrommet tirsdag til onsdag denne uken. Dersom du har opplysninger tar vi imot tips, 02800. pic.twitter.com/UBSaQnTJD7 — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 27, 2020

– Vi ser for så vidt en sammenheng her. Samme gård har den siste måneden blitt frastjålet flere dyr: I slutten av juli var det en påfugl, og for rundt to uker siden var det en kanin, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet har ingen konkrete mistenkte i saken og ønsker tips.

Gården er en besøksgård med gjerde og innhegning. Den ligger lett tilgjengelig for folk, skriver NTB.

Ekeberg ligger sørøst i Oslo.