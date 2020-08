annonse

annonse

For to dager siden kunne Resett rapportere fra Sverige at to tenåringsgutter var torturert, voldtatt og nedverdiget på andre måter på en kirkegård i Sverige. To menn var pågrepet.

Det var Aftonbladet som først rapporterte om saken. Senere på tirsdag kom det alternative nyhetskanalene i Sverige ute med detaljer om gjerningsmennene. Det dreide seg ifølge Fria Tider om en 21 år gammel mann fra Iran som kom til Sverige i 2009. Den andre er en 18 år gammel mann, født i Sverige og med foreldre fra Tunisia.

Gammelmediene i Norge har vært tause om hendelsen. Først idag omtaler Dagbladet saken. De får nå med seg at gjerningsmennene trolig hadde planer om å gjøre enda verre enn ting hvis de ikke hadde blitt avbrutt i ugjerningene som hadde pågått hele natt til søndag.

annonse

Les også: Avis fjernet setning om at gjerningsmenn var av «utenlandsk opprinnelse». Les sjefredaktørens forklaring

De to guttene i 15-17-årsalderen ble funnet skadd og avkledde på kirkegården i Solna utenfor Stockholm sentrum. En tilfeldig forbipasserende kom dem til unnsetning.

Ifølge Aftonbladet, som Dagbladet, siterer, hadde mennen planer om å begrave tenåringsguttene levende.

annonse

Guttene skal ha blitt truet ned i en jordgrop på kirkegården, hvor gjerningspersonene skal ha begynt å begrave de to guttene.

Ifølge Aftonbladet jobber politiet ut fra teorien om at de to tenåringsguttene var tilfeldig ofre. De har ikke klart å bringe noe motiv i saken.

Dagbladet nevner ingenting om at det dreier seg om menn med innvandrerbakgrunn selv om dette er kjent gjennom svenske medier. Dagbladet omtaler dem som «to menn på 18 og 21 år» og skriver videre at:

«Begge siktede er tidligere kjenninger av politiet og har mottatt sosialhjelp. Begge er også tidligere dømt for lovbrudd. Den ene ble så seint som i juli i år dømt til ett og et halvt års fengsel for mordbrann. Den andre ble dømt til ungdomsstraff for tyveriforsøk i fjor. Den ene av de to siktede skal også ha vært utredet i psykiatrien.»

Les også: Norsk presse gjør det den kan for å skjule flerkulturens skyggesider