Pål Nesse i Flyktninghjelpen mener det er snakk om alvorlige brudd på Flyktningkonvensjonen og retten til å søke asyl.

New York Times har intervjuet migranter, gransket videoer og hentet data fra menneskerettighetsorganisasjoner. De anslår at 1072 migranter har blitt sendt tilbake til Tyrkia, og det skal ha skjedd 31 ganger.

De har blitt fratatt retten til å søke asyl i Hellas, isteden skal de ha blitt satt i oppblåsbare båter uten ror og motor.

Pål Nesse i Flyktninghjelpen sier til NRK at hans organisasjon har ikke vært vitne til dette, men de har fått informasjonen bekreftet. Han hevdet at det er særdeles urovekkende at Europa synes å akseptere dette.

Men Hellas avviser påstandene om at de returnere migranter.

– Greske myndigheter deltar ikke i slike hemmelige aktiviteter, sier regjeringstalsmann Stelios Petsas til New York Times.

Petsas uttaler videre at Hellas følger folkeretten, og at det også gjelder behandlingen av flyktninger og migranter. Men den tyrkiske kystvakten skriver på sin hjemmeside at de har av og til har sett livbåter og bistått de.

Nesse har forståelse for Hellas, de fikk i fjor 75 000 asylsøkere, i sammenlikning fikk Norge 2305. Utfra folketallet ville Norge ha fått 35 000.

– Hellas opplever å sitte igjen med svarteper og betale prisen for et videre lukket Europa, fordi de geografisk ligger der de ligger. De får ikke avlastning ved at asylsøkere fordeles videre, sier Nesse.