Samme dag som jeg lærte om opptøyene i Bergen mot SIAN demonstrasjonen, leste jeg at for første gang så var majoriteten av opptatte elever på Politihøyskolen jenter (51 prosent). Dette ble omtalt som «historisk», og selv om formidlingen i seg selv var nøytral, så vet vi at mange ideologiske krefter står i kulissene og jubler over en slik nyhet. Det er i deres verden utelukkende positivt at jenter dominerer – i hva som helst.

Jeg lurte også i mitt stille sinn på om enkelte indoktrinerte saksbehandlere har «jukset» litt når de så hvor jevnt løpet lå, for å framskynde denne «historiske» begivenheten og tippe vektskålen såvidt over i jenters favør? Det skal ikke forekomme, men i dagens Norge så overrasker svært lite meg. Går det i dag enkelte gutter rundt i norske gater som hadde rett til studieplass, men som mistet drømmestudiet for at enkelte feministiske fantasier skal oppfylles?

Uansett hva som har skjedd, så må vi vende oss til en stadig høyere kvinneandel i politistyrkene. Hvordan vil det påvirke borgernes hverdag, i tillegg til hverdagen til den enkelte politibetjent?

For å ta det første først. Som sivil borger så er jeg skremt. Hvis jeg er i fare, så ønsker jeg at noen som har både den fysiske og mentale kapasiteten til å utøve makt skal komme meg til unnsetning. Har kvinner denne kapasiteten? Noen har. Men vi har sett eksempler på at tre kvinnelige politibetjenter ikke klarte å arrestere en mann. Vi har også sett en kvinnelig politibetjent knele, gråte og bekjenne sin lojalitet til voldelige pøbler (BLM) og dessuten innrømme at hun «ikke klarer å forholde seg til våpen». Begge eksemplene er fra Sverige. Er det flere av slike politibetjenter vi ønsker skal patruljere norske gater og trygge dem, i en tid da voldelig kriminalitet er stigende?

Så har vi spørsmålet, hvordan vil dette prege hverdagen til (mannlige) politibetjenter? Spørsmålet bringer meg til scenene fra Bergen som har rullet over norske tv skjermer i det siste. De fleste har lagt merke til opprørernes etnisitet, uten at dette har blitt kommentert i lyvemedia. Men hvor mange la merke til politibetjentenes mangel på mangfold? Riktig. Hvor var kvinnene?

Mye tyder på at det er mannlige politibetjenter som skyves i front når det smeller. Med en økende kvinneandel og en da samtidig fallende mannsandel så betyr det nødvendigvis at en stadig større belastning og risiko faller på de mannlige politibetjentene som fortsatt står i jobben. Hvor lenge vil de finne seg i, tåle og orke den økte belastningen? Vil vi få et endescenario hvor menn flykter fra yrket, både fordi de ikke opplever seg verdsatt (toppstillingene skal uansett bekles av kvinner) og fordi arbeidshverdagen rett og slett blir for risikabel? Mennene kan ihvertfall se langt etter et ekstra lønnstillegg for den økte risikoen, for i disse dager skal det være likelønn, hvilket i praksis betyr at alle skal ha de samme tilleggene uten hensynstaken til reell jobbelastning.

Politiet patruljerer som regel i par. Vil en mannlig politibetjent med en kvinnelig partner føle seg trygg på at ryggen hans er dekket i en konflikt, eller vil han instinktivt føle at han må beskytte sin kvinnelige kollega, i tillegg til å løse konflikten de to sammen er sendt ut for å løse? En udokumentert vandrehistorie fra USA går ut på en meget betent situasjon hvor den kvinnelige halvdelen ble redd og forskanset seg i politibilen hvor hun i frykt låste dørene, mens hennes mannlige partner måtte slåss mot de voldelige elementene utenfor bilen alene, og uten mulighet til å skjerme seg i bilen fordi kvinnen ble handlingslammet.

Vi bør vokte oss for å bejuble øket kvinnelig deltakelse i alle samfunnsfunksjoner. Vi har ikke lenger den luksus at vi kan skryte av statistikk. Den norske hverdagen er i ferd med å hardne til. Vi trenger handlekraft, ikke ideologi. Både kvinner og menn vil lide under en fortsatt utvikling hvor en syk og pervers elite presser deres drømmeverden på den alminnelige borger.