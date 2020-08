annonse

Mange reagerte på at Joe Bidens visepresident Kamala Harris lo og skrattet under et intervju, der hun ble spurt om hun mente noen av de stygge tingene hun sa om Biden under debattene.

Kamala Harris og Joe Biden havnet flere ganger i tottene på hverandre under Demokratenes presidentdebatter. De kom med sterke anklager mot hverandre, og flere mente at Harris ikke ville få en rolle under Joe Biden hvis han ble valgt som presidentkandidat.

Den mest oppsiktsvekkende uttalelsen kom da hun snakket med journalister om seksuelle anklager som har blitt rettet mot Joe Biden.

– Jeg tror på de som har kommet med anklagene, sa Harris ifølge The Independent.

Under debattene kom Harris også med rasistiske anklager mot 78-åringen. Hun er selv av blandet indisk og jamaikisk opphav.

– Haha…

For noen uker siden ble hun intervjuet av Stephen Colbert om debattene og spurt om angrepene mot Biden.

Harris lo da Colbert ville vite hvorfor de plutselig var blitt venner etter den intense kranglingen. Harris hevdet at det «bare var en debatt».

The fact that she laughed and emphasized that "it was a debate" just shows how little she takes these issues seriously. She could have just said "it was a performance", because that's what it was. Performative liberalism at its peak. — Nikola (@niktaylorde) June 23, 2020

– Så du mente det ikke? spurte Colbert.

– Det var en debatt. Det var en debatt. Det var en debatt, lo Harris videre.

Flere på sosiale medier mener at dette gjenspeiler hvordan politikere er, og at de alle er løgnere som ikke mener noe av det de selv sier.

Noen hevder også at dette er grunnen for at de fleste hater politikere.

Se reaksjonene under.

Kamala Harris, asked about the issues she raised in the Democratic leadership debate, attacking Joe Biden explains, laughing: ‘it was a debate!’ – meaning that it would be naive to think she meant any of those things. pic.twitter.com/PPHgPlqkAC — JamesHeartfield (@JamesHeartfield) August 16, 2020

The implication of what @KamalaHarris is saying here is that nothing she says during debates should be interpreted as representing her actual beliefs. This is why people hate politicians. pic.twitter.com/kHvdXhEG8I — Ben Spielberg (@BenSpielberg) June 24, 2020

I’m not sure Kamala Harris knows the definition of debate. Apparently it means LYING to her. pic.twitter.com/R4ekoLpizV — Avi Yemini 🇦🇺🇮🇱 (@OzraeliAvi) August 16, 2020