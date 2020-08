annonse

Hele syv kvelder på rad har Vestre Skrävlinge kirke i Malmø blitt vandalisert. Men nå har de satt ut vakter.

Over tredve vinduer er knust, skriver Samnytt. Mikael Göth jobber i kirken og sier at det var noen som kom syv dager på rad og knuste vinduene med stein. Men ingenting er stjålet, det er kun hærverk. Også en kirkestatue har blitt ødelagt.

Forrige søndag var hele kirken full av knust glass, og de måtte holde gudstjenesten utendørs.

De har politianmeldt vandaliseringen flere ganger og politiet har lovet å patruljere i området. Mikael Göth sier at han ikke har tall på hvor mange ganger de har kontaktet politiet.

Nå har det vært rolig noen dager, men de vil at kirken skal være åpen for alle og at de ansatte skal føle seg trygge. Derfor har de engasjert et vakthold.