Dette er folk fra en kultur som Sofie Marhaug (R) i Bergen bystyre i årevis har ment beriker Norge.

Sist helg var SIAN tilbake i Bergen. Denne gangen hadde muslimer på forhånd planlagt et voldelig angrep på leder Lars Thorsen. Politiet uttalte til Bergens Tidende at de sitter på videoopptak som viser voksne som oppildner muslimsk ungdom til å forsere sperringer og slå til. Ungdommen, akkurat som de vi ser på Gaza-stripen, hadde tatt med seg mengder med stein.

Politiet i Bergen var dårlig forberedt. Rødt, SV og Arbeiderpartiet var mer opptatt av å skylde på SIAN og ha fokus på at enkelte tilskuere ble utsatt for tåregass – enn at Thorsen ble slått til blods.

Lederen for Bergen og Omland LO, Fauzia Hussain-Wiik. valgte ikke å ta avstand fra voldsbruken. Det er forkastelig, men hva annet kan du vente fra slike folk? LO i Bergen er viden kjent for sin elskov til Palestina-saken, og har vært ivrige talspersoner for boikott av alt som lukter av Israel.

Bergen har vært beskyttet mot disse muslimske destruktive kreftene. Den tid er nå definitivt over. Politisk står særlig partiet Rødt i Bergen på muslimenes side. En kjent figur i bybildet er Palestina-vennen Sofie Marhaug som er medlem av bystyret. Hun følger den ekstreme nettsiden Raud Tid på Twitter – en kommunistisk nettside som gjennom meninger oppfordrer til bruk av vold under demonstrasjoner, og hvor politiet er legitime mål. Men utad sier hun alltid at Rødt står for fred og toleranse.