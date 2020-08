annonse

Redaktør Erik Stephansen i Nettavisen anklager Bergens Tidende for å polarisere debatten.

– Gratulerer til alle som fikk dem dit, skriver han i Nettavisen, og tilføyer:

– Og gratulerer til Bergens Tidende som så lettvint kaster sine liberale tradisjoner over bord. Det siste var ironi.

Han sier at det som er mest urovekkende er at «nyttige idioter» blant antirasistene får sympati og blir heiet fram av aviser som Bergens Tidende. Han sier videre at debatten etter angrepet på SIAN-lederen, gjør at vi bør stoppe opp. Temperaturen har blitt for høy, mener han, om ikke kan flere gå i fellen til de som vil splitte og polarisere.

En av dem er kommentator i Bergens Tidende, Morten Myksvoll, mener Stephansen. Han skrev en følelsesladd kommentar at «Vi trenger et skikkelig oppgjør med Sians rasisme».

– Det har han rett i, mener Stephansen.

Men i stedet for å gjøre nettopp det, skriver Stephansen, så begynner Myksvoll å «forstå» de som gikk til angrep på SIAN-lederen Lars Thorsen. Myksvoll skriver videre at han forstår de muslimske ungdommenes voldsbruk, og at politikere må forstå hvor vanskelig det er «å holde seg i skinnet».

Myksvoll kom også inn på den hvite majoritet, og at det er vanskelig å forstå hvordan det er å bli hatet. Han hevdet også at de fleste ville ha «gått opp i limingen» før disse, fordi vi ikke er vant til å bli «dehumanisert».

Stephansen sier at her tar Myksvoll feil. Muslimske organisasjoner og moskeer har oppfordret alle til å overse SIAN. I Bergen var de fleste militante antirasistene tilreisende.

De demokratiske krefter i midten, både på høyre- og venstresiden, sier Stephansen, at de forsøker å dempe gemyttene og advare mot polariseringen og fuck the police-holdninger.

– Myksvoll ser ikke, eller anerkjenner ikke, at de voldelige demonstrantene er «nyttige idioter» som bare spiller ballen rett i fanget til SIAN – som jo hevder at de fleste innvandrere er kriminelle.

