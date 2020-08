annonse

Kjendisinvestor Jan Petter Sissener mener norsk økonomi stopper opp hvis for mange går på trygd.

– Vi er på vei dit nå, skriver han i Nettavisen, og legger til:

– De holdningene som utvises blant en stadig større andel av både ungdom og voksne uten fast arbeid, er direkte skremmende. Det er ikke mangel på jobber her i landet.

Sissener mener at det er et problem når mange velger trygd fremfor å gjøre et ærlig arbeid. De samme sier han, krever også staten betaler for tannbehandling, transport og at de har nok penger til å kunne ta seg en sydentur eller gå på restaurant.

– De stiller nærmest krav til å kunne leve sine liv på samme nivå som de som går på jobben hver dag.

Han sier det er direkte usmakelig når arbeidsføre nekter å ta seg arbeid fordi jobben ikke lenger er «fin nok» for dem.

– Den norske velferdsmodellen er tuftet på at flest mulig er i arbeid og betaler skatt. Det må til for at vi skal kunne opprettholde de velferdstjenestene og sosiale godene vi har tatt som en selvfølge i generasjoner.

Nå mener han vi har kommet så langt at denne modellen er i ferd med å slå sprekker. Han kan godt forstå at en ikke gidder å jobbe, hvis en kan tjene like mye gjennom rause NAV.

– Det kan høres brutalt og umenneskelig ut, men jeg mener det er på høy tid at Stortinget og regjeringen strammer inn på den offentlige pengebruken til personer som rett og slett ikke gidder å bidra til samfunnet.

