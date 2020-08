annonse

To personer av utenlandsk opprinnelse skal ha blitt skutt mot av en mann i 30-årene med hagle på Sørlandet. Saken kommer opp for Lister tingrett i oktober.

Ifølge NTB, er mannen tiltalt for å ha rettet et skarpladd haglgevær mot den ene personen og si at han skulle skyte ham. Deretter skal han ha avfyrt et skudd som traff veggen ved siden av fornærmede og en annen person.

Påtalemyndigheten fremlegger at skytingen var motivert av «fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne».

Som følge av hendelsen er mannen tiltalt for grove trusler og uforsiktig omgang med skytevåpen. Ifølge tiltalen brukte mannen metamfetamin, amfetamin, hasj, diazepam og oxazepam før skytingen.

Skytehendelsen skal ha funnet sted i Lyngdal en sommernatt i fjor. Mannen er også tiltalt for å ha forårsaket et basketak med en politibetjent i Oslo i mars i år.

Saken kommer opp for Lister tingrett i Farsund 28. og 29. oktober.