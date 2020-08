annonse

En sosiolog med innvandrerbakgrunn ber sveitsere forberede seg på å bli en minoritet i sitt eget land.

Sosiologen Ganga Jey Aratnam, som selv innvandret til Sveits fra Sri Lanka for 25 år siden, sier i et intervju med Tages-Anzeiger at masseinnvandring er en «enveiskjørt gate» og at det ikke finnes noen vei tilbake. Han mener at sveitserne bør gi slipp på sine egne tradisjoner, ettersom befolkningen vil forandres radikalt, og at man ifølge Aratnam vil erklære «hypermangfold» som nasjonale kulturen.

Vil integrere innfødte

Han mener dessuten at det bør innføres integreringskurs for innfødte sveitsere.

– Vi har allerede integreringskurs for innvandrere. Det er en god ting. Sånne kurs er også nødvendige for lokalbefolkningen, for de holder sakte på å bli en minoritet, sier sosiologen.

Videre mener Aratnam at det er i sveitsernes interesse å bli mer kjent med migrantenes kultur. Han anser at sveitserne som ikke tilpasser seg vil bli tapere i sitt eget land. Som eksempel på dette nevne han eldre mennesker som sliter og blir frustrerte, da 90 prosent av personalet ved landets sykehjem kommer fra utlandet.

Ustoppelig «mangfold»

Sosiologen mener rett og slett at når man har åpnet for massiv, radikal innvandring fra u-land, så finnes det ingen måte å stoppe de demografiske endringene som følger.

– Når mangfold har blitt oppnådd går det ikke å stoppe det, sier han.

Han hevder at det ikke spiller noen rolle hvilke lover myndighetene implementerer. Han tror at innvandringen vil fortsette med familiegjenforeninger, og annet koblet til menneskerettigheter. Han tar imidlertid ikke høyde for at stater kan sette slike bestemmelser til side, og stramme inn på reglene for familieinnvandring.

Aratnam påpeker også at innvandrerkvinner føder flere barn enn sveitsiske kvinner.

