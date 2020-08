annonse

Før møte med Angela Merkel takket Nato-sjef Jens Stoltenberg Tyskland for deres megling mellom Hellas og Tyrkia.

– Vi er bekymret for situasjonen og takker for deres anstrengelser for å finne en vei ut av den spente situasjonen, sa Stoltenberg i et kort pressetreff sammen med den tyske statsministeren i Berlin. Han understreket at dialog og nedtrapping er i alles interesse, og gjentok at situasjonen må løses i solidaritet og i tråd med folkeretten, skriver NTB.

– Vi er også bekymret fordi dette skjer mellom allierte. Tyskland jobber for å dempe spenningen, kvitterte Merkel, som gledet seg over å ha Stoltenberg på besøk i den tyske hovedstaden.

Jens Stoltenberg deltok onsdag på et møte med EUs forsvarsministre, og noe av temaene derfra skal han også ta opp i møtet med Merkel. Et av de er spenningen mellom Hellas og Tyrkia. De er uenige om gassressurser på havbunnen. Han skal også ta opp situasjonen i Afghanistan og i Hviterussland.

– Et annet punkt er Natos refleksjonsprosess, og vi vil snakke om hvor denne prosessen står, sa Merkel før de to gikk inn til møtet.