Reagerer på hvordan nye varsler har blitt omtalt etter at han ble kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap.

– Jeg er villig til å stå i mye for å kunne fortsette å gjøre en innsats for de sakene jegbrenner for, for unger som ramler ut av skolen, eldre som ikke får regulert pensjonen sin eller folk som står uten jobb i koronakrisa. Men ingen kan stå i et rom hvor verken grunnleggende rettsregler eller presseregler gjelder, skriver tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske på Facebook torsdag kveld.

Han mener at deler av pressen å omtale varsler og påstander fra mange år tilbake uten krav om dokumentasjon eller å vente på saksbehandling.

– Pressen har klare regler for når en anmeldelse skal omtales med navn. Ingen slike regler gjelder ved «varsel». Vær varsom plakaten krever at man skal kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Adresseavisen har overfor meg i dag sagt at dette kravet ikke gjelder hvis de mener kilden er troverdig. Slik det er nå, vil enhver demokratisk prosess og enhver kandidat settes ut av spill av et varsel rett før et valg, skriver Giske.

Umulig

Han mener det som skjer nå minner om da VG fabrikkerte sitater i den såkalte Bar Vulkan-saken.

– I fjor grep mediene direkte inn i en demokratisk prosess i Trøndelag Arbeiderparti. Den gangen ved å skrive om et varsel ingen varsler sto bak, med et falskt sitat og ukesvis med benektelser. Det var et press det var umulig for Trøndelag Arbeiderparti å stå i. Denne uka har det gjennom mediene blitt skapt et enormt press både mot meg og Trøndelag Arbeiderparti med samme mål: å påvirke Trøndelag Arbeiderpartis valg på årsmøtet.

