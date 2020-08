annonse

Trumps pressesjef Kayleigh McEnany fortalte en rørende historie fra sitt eget liv og hvor mye støtte hun har fått av president Trump. På sosiale medier blir hun hyllet.

McEnany fortalte i sin tale om da hun oppdaget at hun hadde en genetisk mutasjon som øker sjansen for brystkreft da hun var 21 år gammel.

Pressesjefen fortalte at hennes mor, og åtte andre i hennes familie, også hadde gjennomgått det samme, og hun valgte å følge hennes valg om å gjennomføre en mastektomi, som innebærer kirurgisk fjerning av et bryst.

– Jeg var redd. Natten før kjempet jeg mot tårene, og jeg forberedte meg på å miste en bit av meg selv. Men den neste dagen, med min familie, min mann, og ved jesus ved min side, undergikk jeg operasjonen med masketomi, noe som gjør det nesten umulig å få brystkreft, sa hun.

– I denne perioden visste jeg at jeg hadde støtte fra min familie, men jeg hadde mer støtte enn jeg visste. Donald Trump ringte meg og jeg var helt fra meg av begeistring. Han er leder av den frie verden og han brydde seg om meg. Jeg kjente ikke presidenten personlig på den tiden, men jeg kjenner han nå og jeg vet han elsker det amerikanske folk.

Hun ramset deretter opp mange ting presidenten har gjort for amerikanerne.

– Modig og inspirerende

McEnanys rørende historie fra sitt eget liv hylles nå på sosiale medier.

– Hun er fantastisk og modig. Hun er smart i politikken også, skriver The Hill-skribent Katie Pavlich, på twitter.

Også MSNBCs Yamiche Alcindor synes talen var svært følelsesladd.

Ronna McDaniel, som representerer republikanerne, hyller også talen.

– En modig og inspirerende tale fra Kayleigh McEnany, skrev hun.

