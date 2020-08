annonse

Oslo politidistrikt ser alvorlig på utviklingen i et boligområde i Groruddalen, men understreker betydningen av forebygging.

Innbyggere i strøket Tonsenhagen i bydel Bjerke på Oslos ytre østkant har i løpet av de siste månedene vært rammet av uroligheter og kriminalitet, da en ungdomsgjeng på rundt ti til 15 ungdommer har terrorisert området. Ungdommene, som ifølge beboere har innvandrerbakgrunn, skal ha ranet andre barn og unge, utøvet hærverk og laget annen kvalme. Saken ble omtalt i Resett nylig.

– Det er en snakkis her oppe nå, fortalte en mann bosatt i området til Resett.

Pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt slår i et intervju fast at politiet har prioritert området, og bekrefter samtidig bildet beboerne tegner.

– Det er registrert forhold både anmeldte og ikke anmeldte forhold knyttet til trusler, og mulig ran i det aktuelle området, slår Grøndal fast overfor Resett.

– Politiet har hatt fokus på de anmeldte forholdene. Både oppfølging av de fornærmede, og gjenkjenning av mulige mistenkte gjerningspersoner. De anmeldte forholdene er under etterforskning ved ENØ, men det forebyggende perspektivet foregår i samarbeid med etterforskingsseksjonen.

Kontakt med foreldrene

I kjølvannet av de alvorlige hendelsene, har bekymrede foreldre i nærmiljøet opprettet en Facebook-gruppe ved navn «Årvoll og Tonsenhagen Foreldregruppe», der urolighetene diskuteres. Med gruppens opprettelse ble det fortalt om vold utøvd av flere personer mot et barn, og en annen episode der et annet barn ble truet til å gi fra seg et kostbart, trådløst headset.

Grøndal kan opplyse at politiet har vært i kontakt med foreldrene i gruppen.

– Politiet har vært i kontakt med foreldregruppen, også foreldrene til de fornærmede i de anmeldte forholdene, informerer hun.

Støttet foreldrepatruljering

Utviklingen på Tonsenhagen har vært så alvorlig, at foreldrene har ønsket å patruljere området på egen hånd. Dette har politiet støttet.

– Politiet har vært i dialog med foreldrene knyttet til trygghetsprogrammet og oppfølging. Foreldrene var tydelige på at de ønsket å være synlige i nærmiljøet. Dette arbeidet støttet politiet, men en oppfordring om at måtte opptre ansvarlig, synlig, gjerne med vester, og ringe politiet hvis de kom over noe. Det ble informert om at politiet ville kontakte bydel Bjerke for organisering av mulige nattravngrupper, forteller Grøndal.

Prioritert område

Pressesjefen i Oslo-politiet forteller at etaten har «jobbet godt opp mot aktuelle sakene».

– Som tidligere nevnt har politiet prioritert området og de anmeldte forholdene. Det har vært prioritert oppfølging av fornærmede, synlig tilstedeværelse i de utsatte områdene, etterforskning av forholdene slik at man kan iverksette forebyggende tiltak opp mot de mulige mistenkte. Dette arbeidet utføres sammen med bydel Bjerke, barneverntjenesten og utekontaktene i bydelen.

– Hvem er disse ungdommene?

– Ungdommene politiet har fokus på tilhører primært Bydel Bjerke, men det er også kontrollert ungdom fra andre bydeler i Groruddalen. De er under 18 år, sier Grøndal.

Mer ønsker Oslo-politiet ikke å si om gjerningsmennene.

Vil finne tilbud til ungdommene

Grøndal forsikrer om at politiet har prioritert synlig tilstedeværelse i bydel Bjerke. Dessuten har politiet vært i dialog med fornærmede, med tilbud om trygghetsoppfølging og trygghetssamtaler. I tillegg ønsker man dialog med ungdommene som begår kriminaliteten.

– Politiet samarbeider med Salto koordinator og bydel Bjerke for å finne mulige tilbud og oppfølging av de mistenkte, sier pressesjefen.