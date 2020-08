annonse

annonse

Tidligere skolebyråd for Ap i Bergen Pål Hafstad Thorsen går knallhardt ut mot det han beskriver som et massivt problem i Arbeiderpartiet.

Hafstad Thorsen har hatt en rekke tillitsverv i Arbeiderpartiet og vært medlem i Ap siden 1996. Han går knallhardt ut mot ukulturen som har vært i partiet på sin Facebookside.

– Flatfyll og rusing, seksuell trakassering, mobbing og null tillit mellom tillitsvalgte. Dyp, dyp ukultur, skriver han.

annonse

Hafstad Thorsen har hatt tillitsverv på nesten alle nivåer i AUF og Arbeiderpartiet. Han har vært leder i Bergen AUF, nestleder i Hordaland AUF og fylkessekretær i AUF, han har hatt en rekke tillitsverv i Arbeiderpartiet og vært bystyremedlem i Bergen siden 2003, skriver NTB.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor ille det var. Jeg ville aldri sendt barna og ungdommene mine på politiske møter verken i AUF eller Arbeiderpartiet, skriver han.

Han skriver at han selv og flere andre til slutt ble nødt til å ta på seg tillitsverv for å få satt en stopper for det som foregikk innad i partiet.

annonse

– De som ikke oppførte seg sørget vi for å vingeklippe for politiske tillitsverv og makt. Og la meg si det sånn: Det har aldri, noensinne, vært aktuelt for noen av dem med et politisk comeback. De vet selv utmerket godt hvem de er, skriver han.