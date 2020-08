annonse

Egyptiske myndigheter har funnet og arrestert Mahmoud Ezzat, den fungerende leder for Det muslimske brorskapet. Han holdt seg skjult i utkanten av Kairo.

Ifølge NTB, ble Ezzat dømt in absentia for medvirkning til en rekke terrorangrep i landet, og har vært fungerende leder for den forbudte islamistiske organisasjonen etter at den valgte lederen, Mohammed Badie, ble fengslet i 2013. Ezzat har siden holdt seg i skjul og ble funnet i en leilighet i utkanten av hovedstaden, ifølge en kilde i det egyptiske innenriksdepartementet.

76-åringen er anklaget for å ha etablert en militant fløy av den islamistiske organisasjonen, og for å ha medvirket til flere angrep i Egypt, deriblant likvideringen av landets ledende statsadvokat, Hesham Barakat, i 2015.

Det muslimske brorskapet vant valget i Egypt i 2012 etter massedemonstrasjonene under den arabiske våren. Mindre enn ett år etter at Mohamed Mursi ble president, brøt det imidlertid ut nye massedemonstrasjoner, denne gangen i protest mot at Mursi førte landet i det mange mente var en for islamistisk retning.

Det endte med militærkupp, og i etterkant ble Brorskapet forbudt av de nye makthaverne.