Trond Giske blir neppe valgt til leder i Trøndelag Arbeiderparti. Men på grunnplanet har han fortsatt mye støtte.

To dager før valget i Trøndelag Arbeiderparti har valgkomiteen forkastet mandagens innstilling der Trond Giske er foreslått som ny fylkesleder. Men noen vil fortsatt ha ham som leder.

Knut Skåle er organisasjonsarbeider organisasjonsarbeider i Avdeling 146 i Fellesforbundet. Han mener det ikke er noen som kan måle seg med Trond Giske i Trøndelag.

« Han har en politisk tyngde, og en enestående måte å formidle politikk på, som også på nasjonalt plan vil bli lagt merke til. I tillegg tilhører han også den rette siden i Arbeiderpartiet. Det er dette vi trenger nå for løfte Arbeiderpartiet til et nivå, som gjør at vi kan komme i regjering i 2021», skriver fagforeningsmannen i Trønder-Avisa.

Aldri i tvil

Han mener partiet har alt å tjene på å velge Giske til fylkesleder.

»Jeg registrerer også at det foregår en debatt i Arbeiderpartiet, som nå fokuserer mer på personer enn viktigheten med å velge et lederteam i Trøndelag, som kan sette sosialdemokratisk politikk på dagsorden, som igjen skal bidra til et regjeringsskifte i 2021. Jeg og mange med meg har aldri vært i tvil om at Trond Giske er den personen som nå kan føre an, å løfte partiet, og sette politikk først, men da må han og resten av de som er innstilt av valgkomiteen få muligheten til det.

Et parti som Arbeiderpartiet må da kunne velge personer til verv på grunnlag av egenskaper til å fremme partiets idelogi og politikk? Da er det ikke om man er kvinne eller mann som er avgjørende, og jeg kan nå bli nødt til å minne om at det gjennom flere tiår har vært mange dyktige kvinner i både ledende stillinger og verv. Jeg har nok trodd, og tror fortsatt at det er på grunn av egenskaper og dyktighet og ikke på grunn av kjønn.»