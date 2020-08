annonse

Fremskrittspartiet foreslår en rekke tiltak for å begrense smitte av covid-19 i Norge, i et representantforslag til Stortinget.

Forslaget er signert av partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug.

– Etter en lengre periode med bedre kontroll og lavere smittetall, har vi den siste tiden sett en oppblussing av smitten av coronaviruset i Norge og Europa. Dette rammer både enkeltpersoner og næringslivet hardt og derfor er det helt nødvendig å innføre konkrete tiltak for å begrense smitten, sier Siv Jensen, i en uttalelse til Resett.

Hun mener at obligatorisk testing ved innreise til Norge vil kunne legge en demper på antall smittetilfeller i landet.

– Alle som kommer over grensen bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier Jensen.

Bekymret for næringslivet

Frp-lederen peker på at økt bruk av testing og andre tiltak kan bidra til at næringslivet ikke rammes hardere enn det som allerede er tilfelle.

– Mange bedrifter er hardt nok rammet av coronapandemien allerede om ikke også alle ansatte for eksempel på en hel byggeplass må bli værende hjemme på grunn av lette forkjølelsessymptomer når vi går inn i forkjølelsessesongen. Det bør vurderes om det med tydelige råd og enkle tiltak kan bidra til å holde flere folk på jobb fremover. Dette kan være gjennom økt bruk av testing, eller kanskje med større avstandskrav eller lignende, sier Jensen.

Fritak fra karanteneplikt

Nestleder Sylvi Listhaug påpeker at en utfordrende side ved karanteneregimet er at det potensielt kan sette mange friske folk i karantene, når de med små justeringer kunne ha jobbet i stedet:

– Gjennom økt testkapasitet og obligatorisk test ved innreise til Norge vil vi kunne forhindre at mennesker som ikke har smitte settes helt unødvendig i karantene. De som tester negativt og er friske, bør også bli behandlet som friske og kunne gå på jobb, mens personer som har fått påvist coronavirus bør få tilbud om å ta en test for å bekrefte at de er friske. Derfor foreslår vi at det skal gis fritak for karanteneplikt dersom man har testet negativt for covid-19 på to tester, sier Listhaug.

