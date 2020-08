annonse

Chen Guangcheng, en verdenskjent blind kinesisk menneskerettighetsadvokat som flyktet fra Kina i 2012 og fikk innvilget asyl i USA, oppfordrer amerikanerne til å støtte Trumps gjenvalg.

Epoch Times melder at Chen talte under den republikanske nasjonale konferansen (RNC) onsdag kveld. Under talen, oppfordret den kinesiske dissidenten og demokratiforkjemperen amerikanske velgere og demokratiske land til å støtte president Donald Trump – i møtet med truslene som Det kinesiske kommunistpartiet (KKP) utgjør for verden.

– KKP er en fiende av menneskeheten. Det terroriserer sitt eget folk og det truer verdens velvære, sa han og la til:

– I Kina kan uttrykk for tro eller idéer som ikke er godkjent av KKP – religion, demokrati, menneskerettigheter – føre til fengsel. Nasjonen lever under masseovervåking og sensur.

Menneskerettighetsaktivist

Chen ble fengslet i Kina i 2006 etter å ha stått bak et gruppesøksmål mot lokale myndigheter i den østlige Shandong-provinsen, for «overdreven håndheving av ettbarnspolitikken.» Han ble deretter dømt til fire år og tre måneders fengsel for «å skade eiendom og forstyrre trafikken.»

– Da jeg uttalte meg mot Kinas «ettbarnspolitikk» og andre urettferdigheter, ble jeg forfulgt, banket opp, sendt til fengsel og satt i husarrest av Det kinesiske kommunistpartiet, sa Chen under RNC-talen.

Chen ble løslatt fra fengsel i 2010, men ble deretter satt i husarrest av kinesiske myndigheter, før han rømte til USA og søkte asyl to år senere.

– I april 2012 slapp jeg unna og fikk beskyttelse i den amerikanske ambassaden i Beijing. Jeg vil alltid være takknemlig til det amerikanske folket for å ha ønsket meg og min familie velkommen til USA, hvor vi nå er frie, sa han.

Demokratisk koalisjon

Chens tale hadde et sentralt budskap – ikke bare til Trump-administrasjonen, men også til andre demokratiske regjeringer verden rundt:

– USA må bruke sine verdier om frihet, demokrati og rettsstat for å samle en koalisjon av andre demokratier for å stoppe KKPs aggresjon, sa han

– President Trump har ledet på dette, og vi trenger at andre land blir med ham i denne kampen – en kamp for vår fremtid. Vi må støtte, stemme og kjempe for president Trump – for verdens skyld, advarte Chen.