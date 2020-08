annonse

Grunnen skal være rot med regnskapet.

IMDi, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, sier i et brev at organisasjonen tross gjentatte purringer ikke har levert godkjent årsregnskap og revisorberetning, skriver NRK.

Leder av INLO, Nooshin Zaery, ønsker ikke å kommentere saken før årsmøtet som skal avholdes 5. september.

IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn, kan fortelle at INLO er orientert om forpliktelsene i forbindelse med offentlige tilskudd.

–Vi kan bekrefte at INLO er orientert om at vilkårene for å kreve tilbakebetaling av tidligere støtte er oppfylt, samt at planlagte utbetalinger for andre termin 2020 holdes tilbake. Offentlige tilskuddsmidler kommer alltid med forpliktelser. Når grunnleggende kjøreregler for offentlige tilskudd ikke overholdes, er det vår jobb som tilsynsmyndighet å si stopp, sier Rieber-Mohn.

Det ser dermed svart ut for INLO når det kommer til å få offentlige tilskudd neste år. IMDi bekrefter dette.

–Vi forventer at organisasjoner som mottar støtte over statsbudsjettet som et absolutt minimum kan redegjøre for mottatte tilskuddsmidler. IMDi kan ikke anbefale støtte til organisasjoner som ikke overholder dette, sier Rieber-Mohn.