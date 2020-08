annonse

Klimapolitikken er ein form for tilkarringsvirksomhet på skattebetalaranes rekning, meiner journalist Jon Hustad.

I Dag og Tid skriv journalist Jon Hustad om rent seeking, som på godt norsk kan kallast tilkarringsvirksomhet.

«I si enklaste form er det at nokon får politikarane til å vedtaka noko som overfører ressursar til kostnad for fellesskapen til ei sterk lobbygruppe, utan at denne overføringa fører noko godt med seg», skriv Hustad.

Han nyttar Equinor og elektrifiseringa av norsk sokkel som eit døme på korleis tilkarringsvirksomhet gjer seg gjeldande i Noreg.

«Når Equinor no har lova å elektrifisera sokkelen, fell så godt som heile rekninga på norske skattebetalarar, som i byte får ein kraftig nedgang i nasjonale utslepp. Ei mykje billegare løysing som fellesskapen hadde tent på, hadde vore å senda den reine norske straumen som Equinor no skal nytta, direkte til Europa, der straumen kunne ha kome til erstatning for europeisk kolkraft.»

«Equinor vert grønvaska, politikarane kan sola seg i reduserte nasjonale utslepp, skattebetalarane får redusert velstand og velferd, og effekten på dei globale utsleppa vert i beste fall null», konkluderer Hustad som også nyttar som eit døme korleis ein bygger nye hus som skal vera meir klimaeffektive, sjølv om det å byggja nytt har eit stort karbonavtrykk.

Krevende

Hustad trekk fram eit sitat frå Finansdepartementet i Nasjonalbudsjettet for 2020

«Det er krevende å gi en samlet oversikt over kostnadene knyttet til klimapolitikken. En har i dag ikke et modellapparat for å anslå de samlede kostnader og gevinster ved den klimapolitikken Norge fører. For deler av klimapolitikken finnes det gode kostnadsanslag, mens det for andre tiltak ikke foreligger et godt grunnlag for å anslå kostnadene.»