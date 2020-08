annonse

MDG sier at pengene som brukes på monstermotorveier i stedet kunne styrket kollektivtilbudet.

– Vi trenger pengene til veivedlikehold, rassikring og trygge skoleveier i hele Viken, og bør bruke ressurser på å beskytte matjord og natur langsmed veiene, skriver Kristoffer Robin Haug, MDG, Viken, Ståle Sørensen, MDG Drammen og Viken i Drammens Tidende.

De skriver at den nye E18 er budd på samarbeidet med Ap og Sp. De hadde laget en plattform, der de skulle gjøre alt for stoppe E18.

– Nå kastes MDG og SV ut av fylkesrådet for å gi rom for en diger motorvei. Tiden for slike veiprosjekter er over, i stedet bør man bruke pengene på å gjøre det enklere og rimeligere å reise miljøvennlig.

MDG-politikerne skriver videre at det må bli en fryd å reise kollektivt, men da må pengene brukes klokt. Ikke ved å pøse inn milliarder av skattebetalernes penger i et prosjekt som for lengst har gått ut på dato.

– Det vet også Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men de velger å prioritere en motorvei i stedet.