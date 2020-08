annonse

annonse

Stadig flere i Vesten begynner å forstå hvilken ulykke det vil være for verden, dersom Kina blir mektigst blant stater. Da er det komplett uforståelig at vår egen regjering gjør stas på utsendinger fra Beijing.

Utenriksminister Wang Yi er på Europa-turné. Dette i en tid der Kinas omdømme er i krise. Torsdag har Wang Yi og vår egen utenriksminister Ine Eriksen Søreide blant annet diskutert covid-19, og, hold dere fast, menneskerettigheter.

Dersom vestlige statsledere hadde hatt baller nok til å holde fast ved sine egne verdier, så hadde de nektet plent å ta imot kinesiske politikere på offisielle visitter. Det er ingen grunn til å knytte vennskapsbånd til regimet i Beijing.

annonse

Les også: Kina er vår tids Nazi-Tyskland

Forbrytelser mot menneskeheten

Det virker som om vestlige politikere lider av hukommelsestap. Dette dreier seg om et kommunistregime som ikke tillater ytrings- eller pressefrihet. En ettpartistat som har plassert oppimot en million muslimske uighurer i konsentrasjonsleirer under umenneskelige forhold. Et land der dissidenter sporløst forsvinner. Det er ikke et land vi vil sammenligne oss med. Det er ikke et regime vi bør oppmuntre.

annonse

Kinas opptreden overfor sine minoriteter, spesielt folkene i Xinjiang og Tibet, dreier seg om å gi han-kineserne «lebensraum» – og naturressurser. Ikke veldig ulikt det tyskerne drev med før andre verdenskrig.

Apartheid-regimet i Sør-Afrika ble møtt med økonomiske sanksjoner fra vestlige land. Putins Russland likeså. Det er lite som tilsier at Kina bør behandles noe annerledes, med unntak av at landet nok må sies å være betydelig mektigere.

Kinesiske utfordringer

Men det er faktisk ikke gitt at Kina er verdens neste supermakt. Det er høyst usikkert om landet vil unnslippe den fellen langt de fleste u-land i rask utvikling ender i. Kun noen få land har klart å gå fra u-land til i-land de siste tiårene, selv om den absolutte fattigdommen er sterkt redusert. Sør-Korea og Singapore er gode eksempler på land som faktisk har klart det.

Kina er ikke der. De har muligens verdens nest høyeste BNP, og har så visst ikke behov for norsk bistand, men fordelt på sin enorme befolkning er BNP-tallene temmelig beskjedne. En stor og inngripende stat kan være nyttig under en pandemi, men å skape varig velstand er noe ganske annet. Miljøkatastrofer, som at landet er i ferd med å gå tomt for drikkevann, vil bli en ordentlig klamp om foten. En annen gigantisk utfordring er demografien. Kineserne er gamle. Og det lenge før landet har nådd et velstandsnivå som normalt sett råder i land som har den samme utfordringen.

Dessuten er Kinas geografi heller ingen fordel for regimet. Landet kan enkelt få sin tilgang til verdenshavene blokkert, på grunn av de mange øyene i øst og sør for Kina, og hvordan de ligger til. Med andre ord, Kinas ferd mot supermaktstatus kan stoppes. Det er slett ikke noen selvfølge at Kina vil styre oss alle i fremtiden.

annonse

Ingen grunn til å krype

Men vi trenger absolutt ikke hjelpe dem, og det er heller ingen grunn til å krype for dem, og gjøre stas på et regime som vi normalt sett hadde holdt en armlengdes avstand fra. Det finnes tross alt andre land som kan bidra med det Kina bidrar med i dag.

Uansett, et mektigere Kina, med sitt undertrykkende regime, er en fare for oss alle. Vår egen regjering bør skamme seg for hvordan de har opptrådt i møte med denne staten, ikke minst etter håndteringen av Liu Xiaobo-saken

Tiden er inne for sanksjoner, bortfall av u-hjelp, og nådeløs motarbeidelse av Beijing-regimet. Hvis den vestlige verden hadde klart det i fellesskap, i samarbeid med våre allierte i Østen, så kunne vi ha sikret at Kina aldri får dominere verden. Det vil koste, men det vil være verdt det. Her er Donald Trump virkelig inne på noe, mens vår egen regjering har sovet i timen.