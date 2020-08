annonse

– Dessverre har retten tydeligvis sympati med IS-kvinnen og hennes advokat, sier Resett-redaktør Helge Lurås.

annonse

Etter at Frp-leder Siv Jensen i januar i år trakk sitt eget parti ut av regjering, valgte Resett da kjennelsen om varetektsfengsling fra Oslo tingrett var klar å identifisere Sumaira Ghafoor fra Oslo øst, som er siktet for å ha vært medlem av terrorgruppen Islamsk Stat (IS).

Identifiseringen førte til at Resett ble stevnet for retten med krav om en umiddelbar forføyning for å få navnet fjernet fra våre nettsider.

Oslo tingrett ville imidlertid ikke umiddelbart etterkomme kravet om å fjerne navnet, men innkalte i stedet til rettsmøte for å behandle saken. Da trakk advokat Nils Christian Nordhus saken.

annonse

Les også: Rettssaken mot IS-kvinnen Sumaira Ghafoor (30) starter i mars 2021

Dømt likevel

Resett ble lkevel idømt å betale egne saksomkostninger. Resett anket dommen, men lagmannsretten har avslått anken. Retten har valgt å se på kvinnen som vervet seg til verdens verste terrororganisasjon som den «svake part» og mener at selv om Resett ikke kan klandres for å ha identifisert henne, hadde hun en god grunn til å få saken prøvd.

annonse

Lagmannsretten finner også at det er stor styrkeforskjell mellom partene.

«Gharfoor er en enkeltstående privatperson som sitter fengslet, mens Resett er en web-basert nettavis», skriver lagmannsretten.

Retten slår blant annet fast at det ikke er tvil om at «saken og artikkelen sterkt berører Ghafoor personlig».

Uenig

Resetts redaktør Helge Lurås er misfornøyd med avgjørelsen, som vil koste Resett økonomisk.

– Vi er uenige i avgjørelsen. Begjæringen var ugrunnet og likevel må Resett betale saksomkostningene. Dessverre har retten tydeligvis sympati med IS-kvinnen og hennes advokat, sier han i en kommentar.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474