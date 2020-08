annonse

Ideen ble unnfanget sensommeren 2016. Det var en middag hos Mikkel Dobloug i Gimle Terrasse som satte det hele i gang. Innen det var gått ett år, 28. august 2017, ble Resett lansert.

Resett har forandret seg underveis. Mye i reaksjon til at samfunnet, mediene og offentligheten har utviklet seg en del. På sett og vis «kriger» vi med de andre mediene, om hva folk skal bli fortalt.

Jeg synes vi har fått et stadig bedre produkt, en mer balansert og fokusert nettavis etterhvert. På en måte har kravene NTB stilte til oss om å kutte ut kommnetarfelt fordi vi ikke er tatt opp i Redaktørforeningen, gjort Resett mer lesverdig. For tidligere la vi ut (for?) mange NTB-saker hver dag, vi silte mye mindre. Frem til mai i år kunne Resett publisere 50-70 artikler hver dag, ca. 50 prosent av dem fra NTB. Nå er vi nede i 30-35 artikler om dagen, og de er valgt ut med større omhu. Antall rene NTB-saker er nede i to-tre om dagen. For kommentarfelt har vi lovet dere at vi skal ha.

Oppgaven vår er den samme som før: Vi tenker ikke som de andre mediene, vi er ikke opptatt av å unngå kontroverser, vi kan si det vi mener om den utviklingen som finner sted. Og det er en trist og kritisk situasjon. Fra akademia strømmer innflytelser som prøver å splitte oss i grupper basert på kjønn, rase, religion, legning og etnisitet. Noen av disse gruppene peker seg ut som ofre, og inntar en offer-mentalitet. Dermed er det jo noen som er overgripere i forholdet. Det kalles identitetspolitikk.

La oss kalle og legge ansvaret for disse innflytelsene på venstresiden for enkelthets skyld, for tanken om offer og overgriper er fundamentalt marxistisk i sin kjerne. Venstresiden, som påstår seg å være for samhold og toleranse, bidrar til det motsatte. De peker ut og henger ut, og de ønsker å utestenge. Det går ut over ytringsfriheten. Og det går ut over samholdet vårt. Og hva er et samfunn uten samhold?

Det som i sin kjerne var et radikalt ønske om sosial revolusjon basert på undertrykte klasser og det å erstatte kapitalisme med sosialisme, utviklet seg som et ideologisk prosjekt tatt inn i akademia. Fra ulike «postmoderne» teorier har Vesten blitt angrepet i sin kjerne. Historien om Vesten er forsøkt omskrevet. Til tross for at det er her mer enn noe annet sted at ytringsfrihet, kvinnefrigjøring, sosial rettferdighet, avskaffelse av slaveri og rasisme har kommet lengst, er det Vesten som blir pekt ut og kritisert. Og det skjer i allianse med islam.

Dette er absurd og det er farlig. For venstresiden og deres ideologisk allierte undergraver kjerneverdiene våre og vår evne til samhold. Venstresiden påstår at det er de konservative, de som vil bevare og snakke positivt om oss selv, som er de som polariserer. Men det er i beste fall mer komplisert enn som så. De på høyresiden som virkelig vil splitte og drive frem diskriminering og rasisme, er ytterst få og de er forhatt og foraktet av de fleste. Men de radikale og voldelige kreftene på venstresiden blir knapt nok fordømt.

Utdanningssystemet vårt har i stor grad blitt kuppet av ideologisk drevne krefter. Dermed har det strømmet inn polariserende ideologer i mediene, i akademia, i forskning og i byråkratier. De tror på og kriger for saken sin. Og saken er å endre Vesten, ja, det er fortsatt «revolusjon», og for å endre må de ødelegge vår tro på oss selv.

De andre mediene enten forstår ikke eller er på lag med det som venstresiden rent faktisk gjør. Ødelegge for å endre. Innvandringen er en del av dette. Ny kultur, multikultur – så kan man påstå at det finnes rasisme.

Resett er en motvekt. Og vi spiller etter min mening en viktig rolle. For vi eksponere gjennom våre artikler hva de andre mediene utelater. Enhver her i landet kan gå inn på VG, NRK, Aftenposten og de andre mediene (MSM) og deretter gå inn på Resett å sammenlikne. Hvilke nyheter har man valgt å vise? Hvordan har man skrevet om det? Og det er til dels ganske stor forskjell: Verden kan beskrives på et utall måter, og MSM har ikke lenger monopol.

Nå har vi blitt tre år gamle. Det har vært begivenhetsrikt, for å si det mildt. Jeg oppsummerte de første årene allerede i fjor i «Veien til Resett – løgn, illusjoner og politisk korrekthet». Den boken tok også for seg min egen personlige «dannelsesreise», om man kan kalle det for det.

Det er en glede og et privilegium å være redaktør for Resett. Det er aldri en kjedelig og monoton dag. Jeg ser også at lesermassen vår stadig blir større, noe som er viktig i seg selv. Det er innflytelse vi ønsker, påvirkningskraft. Sanne, usensurerte nyheter.

Og jeg tror også vi har et ganske stort uforløst marked av lesere der ute som i øyeblikket bærer på en frykt for å åpne resett.no. De har blitt fortalt at Resett er noe skummelt og alternativ der ute på ytre høyre fløy.

Men de vet ikke hva de går glipp av.

Uten dere lesere og især dere som donerer og har tegnet abonnement, hadde vi ikke vært der vi er i dag. Jeg vil derfor takke dere for å ha berget oss gjennom de første tre år, og jeg kan garantere dere at vi fortsatt bare er et «barn». Resett vokser og utvikler seg fortsatt.

Gratulerer med dagen!

