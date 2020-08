annonse

Kvinnegruppa Grei i Arbeiderpartiet, godt hjulpet av myke menn som lydig følger opp, viser nå sin dobbeltmoral og maktbruk ved å skvise ut Trond Giske fra ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti.

Det hele dreier seg om en mann som tidligere var i gutteklubben Grei, hvor han brukte sin maktposisjon i et samfunn som da tillot at han kunne klå på damer, som nå får smake litt av sin egen medisin.

I dagens samfunn er det de han seksuelt «trakasserte» som er i maktposisjonen, og han som nå får ta av seg buksa og bøye seg fremover for å ta det som kommer. Trond Giske er på mange måter et offer for seg selv, men i denne sammenhengen er han en politisk brikke som må vekk. #Metoo er en brilliant måte å få ham bort på.

For på den tiden Giske begikk sine «grusomheter» mot kvinnene i AP, så var det liksom normen at det var slik det var. På de fleste steder foregikk det som man i dag oppfatter som seksuell trakkassering og hvor det var ganske vanlig at kvinner gikk til sengs med menn i maktposisjoner for selv å kunne få fordeler i form av posisjoner eller annen belønning.

Dette må nå Giske ta konsekvensene av. Han er lett å «ta» på dette området da det var ganske så alment kjent at han hadde en tendens til å klå på det som var av bra damer og gjorde det han kunne for å komme til godsakene som han var omringet av hele tiden. Som et lite barn i en godtebutikk som får beskjed om at han kan forsyne seg av det han måtte ønske, utnyttet Giske dette til fulle.

Selv har jeg truffet Giske ved et par anledninger når jeg jobbet i FrP en kort periode på 90-tallet. Han ga et inntrykk av å være arrogant og avvisende, men jeg regner med at det faktum at jeg jobbet for et parti som på den tiden ble sett på som spedalske, nok hadde en innvirkning på hans holdning ovenfor meg.

Jeg likte derfor ikke Trond Giske og brydde meg lite om at han kom i trøbbel når #Metoo hysteriet dukket opp. Men det forandret seg når jeg så hvordan hans egne i AP og ikke minst media oppførte seg ovenfor ham. Her snakker vi en heksejakt uten sidestykke i norsk politikk. For faktum er at Giske er svært godt likt av LO, ihvertfall var han det før denne prosessen mot ham startet, og han ville være en sterk utfordrer til å ta over som ny leder i AP. Dette var kvinnegruppa Grei klar over, og han måtte stanses.

Da var det som bestilt fra himmelen at #Metoo dukket opp. Det var alt man trengte for å sette grabukken fra Trøndelag ut av spill. Vi kjenner historien, han mistet alle sine verv i partiet og alle trodde dermed han var borte. Imidlertid kjempet Giske seg tilbake igjen gjennom sitt lokale fylkesparti i Trøndelag. Han innrømmet å ha vært for klåfingret og lovte bot og bedring. Sjokket var nok derfor stort hos kvinnegruppa Grei i AP når valgkomiteen i Trøndelag AP innstilte Giske som sin lederkandidat.

Noe måtte gjøres for å fjerne en politiker som har sine svin på skogen, men som ingen kan bestride er dyktig. Giske ville snart kunne komme inn i ledelsen i AP igjen om han fikk et fylkeslederverv. Det passet nok dårlig inn i planene til visse kretser.

Så hva gjør de?

Bruker samme oppskrift selvsagt. De plukker frem nok en kvinne som har vært utsatt for fingrene til Trond Giske – selvsagt fra gammelt av. For 6 år siden så ble lokalpolitiker Sandra Skillingsås (29) fra Trondheim utsatt for det grufulle på et nachspiel hos Giske, at hun fikk tilsendt pågående SMS-er fra ham og han skal til slutt ha forsøkt å holde henne tilbake etter at festdeltagerne dro hjem.

– Han strekker armene ut, sånn at jeg ikke kan komme meg forbi. Jeg blir redd, ordentlig redd, sier hun til Adresseavisa.

Det viste seg imidlertid at et par etternølere på festen hadde kommet ramlende ut fra badet og dermed avledet oppmerksomheten til Giske, slik at den livredde jenta som da var 23 år, kunne klare å komme seg ut av leiligheten, skriver VG.

Så det som skjedde den gangen på fest hos Giske, og som valgkomiteen i Trøndelag AP nå mener er nok til ikke lenger å innstille Giske som leder av fylkeslaget, var altså – svært lite.

Det er all grunn til å tenke litt på hvorfor Giske ikke kan få tilgivelse for ting som han ikke burde ha gjort, når andre, som begår langt mer alvorlige overtredelser, ikke bare får tilgivelse men full støtte og all den hjelp som måtte behøves.

Hvis de er kvinner riktignok eller fra en «minoritetsgruppe».

Einfrid Halvorsen var statsråd i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1988–1989 og medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 1989–1990. Hun måtte gå av som statsråd etter å ha underslått midler fra en fagforeningskasse hun hadde hatt ansvaret for. Hun ble dømt til seks måneders betinget fengsel for disse forholdene. Men senere har hun vært styremedlem i Skien Arbeiderparti og fikk gjennom sine kontakter jobben som generalsekretær i foreningen Mental Helse Norge fra 1991–2005, hvor hun gikk av med pensjon.

Så for noen er det lov å gjøre feil og få tilgivelse, mens for andre, i Arbeiderpartiets verden, så er det total utfrysning i stil med å forlate Jehovas Vitner. Det kan ikke være snakk om hvilke forbrytelser som er blitt begått som er årsaken, men hvilke personer du har lagt deg ut med. I Arbeiderpartiet tar man ikke noen på låret eller stikker tunga si langt ned i halsen på noen uten at det får alvorlige konsekvenser. I hvert fall ikke hvis man er en politisk trussel for noen i partiets styrende kvinneklubb.