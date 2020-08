annonse

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti jobber på spreng med å meisle ut en ny innstilling etter at AUF trakk støtten til Trond Giske.

– Vi kommer til å endre noe på kjøreplanen vi har sendt ut tidligere, sier fylkessekretær Jan Thore Martinsen til NTB.

– Akkurat hva, har vi ikke landet på ennå. Men av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer, sier han.

Ny innstilling

Valgkomiteen tar sikte på å legge fram en ny innstilling til ny fylkesledelse fredag ettermiddag, ifølge valgkomiteens leder Arild Grande.

Fristen valgkomiteen har fått, er møtestart klokka 10.30 lørdag.

«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag», skriver han i en SMS til NTB fredag.

«Jeg kan dessverre ikke snakke med dere før vi er i havn med en ny innstilling. Håper på forståelse for dette», legger han til.

Valgkomiteen la sist mandag fram en enstemmig innstilling hvor Trond Giske var innstilt som ny fylkesleder. Men torsdag kveld informerte valgkomiteen om at innstillingen ikke lenger var gjeldende.

Dramatiske vendinger

Saken tok flere dramatiske vendinger torsdag. Bare to dager før Giske skulle velges til ny fylkesleder, ble et nytt varsel mot ham kjent.

Samtidig fortalte Sandra Skillingsås, som er innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, om ubehagelige opplevelser i fylkespartiet. Hun beskrev en kultur ved valgkampkontoret preget av en seksualisert sjargong som hun hevder også Trond Giske deltok i. Skillingsås fortalte også om en nachspielepisode der Giske skal ha kommet med ubehagelige tilnærmelser.

– Et nachspiel for seks år siden er vanskelig å gå inn i, men jeg har aldri hatt som intensjon å gjøre noe som skulle være ubehagelig for Sandra, sier Giske til Adresseavisen , som fortalte Skillingsås’ historie.

Samtidig sier Giske at det har vært for lite bevissthet om festkulturen i fylkespartiet.

– I 2017 beklaget jeg dypt at jeg ikke hadde vært bevisst nok i enkelte sosiale situasjoner, og den beklagelsen gjelder fortsatt. Det har også i Trøndelag vært for lite bevissthet om festkultur, som jeg også har vært en del av, og vi har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene, sier han.

Trakk innstilling

De nye opplysningene kom etter at flere kvinnelige tidligere AUF-medarbeidere i Trøndelag de siste dagene har gått offentlig ut mot ukultur og dårlig behandling av unge kvinner i fylkeslaget. Torsdag ba dessuten 92 Ap-politikere i et innlegg i VG Trøndelag Ap om å vrake Giske. Antall signaturer hadde fredag vokst til 239.

Torsdag kveld endte Trøndelag AUF opp med å trekke sin støtte til Giske som ny fylkesleder.

Valgkomiteen samlet seg da til krisemøte, og sent torsdag kveld det ble klart at den enstemmige innstillingen som ble lagt fram mandag, ikke lenger var gjeldende.

– Arbeidsutvalget (AU) i Trøndelag Arbeiderparti har hatt møte med leder i valgkomiteen som har informert om at innstillingen som ble lagt fram på mandag ikke lenger er gjeldende, het det i en pressemelding fra fylkessekretær Marthinsen.

– AU har derfor bedt valgkomiteen jobbe videre med å få fram en innstilling til årsmøtet, la han til.

Tidligere Snåsa-ordfører fortsatt lederkandidat i Trøndelag Ap

Tone Våg, tidligere ordfører i Snåsa, fastholder sitt kandidatur som leder for Trøndelag Ap.

– Jeg har ikke trukket mitt kandidatur, jeg har ingen grunn til å gjøre det. Så får vi se om de mener det er aktuelt å bruke meg, sier Våg til NTB.

I 9.30-tiden fredag hadde hun foreløpig ikke hørt noe fra valgkomiteen.

Våg vil ikke si noe om hvordan hun tolker situasjonen etter at det ble klart at valgkomiteen vraker sin innstilling med Trond Giske på topp.

– Nå har de fått et døgn på seg. Så vi får bare vente og se hva de kommer med, sier hun.

Våg gjorde det klart at hun var villig til å stille som lederkandidat etter å ha fått flere henvendelser fra partifeller. Mange var opptatt av å få en kvinne på topp på listen. Utviklingen det siste døgnet har ikke endret hennes oppfatning.

– Jeg ser ikke noe annerledes på det. Noen må stille seg til disposisjon for valgkomiteen. Vi er jo nødt til å ha et nytt styre, sier hun.

– Jeg tar det ansvaret. Vi skal ha et godt styre i Trøndelag Arbeiderparti. Når jeg er fremmet, så stiller jeg meg til disposisjon, sier hun.