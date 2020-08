annonse

Aftenposten gjorde sitt toppoppslag etter Trumps tale av at Chris Wallace i Fox News mente Trumps nominasjonstale var «flat» og litt kjedelig. Men Trump talte ikke til de allerede overbeviste denne gang, han rettet seg mot uavhengige velgere og de demokratene som er ukomfortable med eget partis radikalisering.

Trump satte tonen fra begynnelsen da inviterte de uavhengige og «millioner av demokrater» til å kommer over på hans og republikanernes side. Og mens Demokratene og Joe Biden i forrige uke hadde et budskap om alt som var galt i USA, var Republikanerne og Donald Trump opptatt av å vise USA som en sterk og optimistisk nasjon.

Plenen utenfor Det hvite hus og i bakgrunnen av Trump på podiet var en borg av vakre lyssatte amerikanske flagg. Og to tusen mennesker satt tett i tett som tilskuere og signaliserte mot og styrke i møte med pandemien.

Det var en Donald Trump som holdt seg til skript denne gang. Og det var helt bevisst. Det er når han improviserer at han appellerer til sine kjernevelgere. Men de er allerede lojale, og han har mange muligheter de neste ukene til å snakke til dem igjen. Nå er det først og fremst velgere han ikke kan ta for gitt, som det står om frem til valget 3. november. Og med det for øyet, mener jeg det var en meget sterk og gjennomført tale. Trump virket kontrollerte og statsmannsaktig. Han oste også en intellektuell og mental trygghet som den mentalt aldrende Joe Biden ikke klarer.

Meningsmålingen fra mai til juli var ikke bra for Donald Trump. Han gjorde en del feil i måten pandemien ble omtalt og også håndert. Samtidig sank økonomien, som tidligere var Trumps sterkeste kort blant velgerne. Det ga Biden et oppsving. Men nå viser de fleste målinger at trenden igjen er snudd. Trump stiger, Biden synker.

Frykten blant mange demokrater er at Trump skal knuse Biden i de tre planlagte presidentdebattene frem til valget. Flere av dem, inkludert toppdemokraten Nancy Pelosi, har tatt til orde for at Biden rett og slett skal nekte å møte Trump til debatt. Og Demokratene har virkelig rotet det til for seg selv ved å fremme det som fremstår som en halvsenil 78-åring som sin presidentkandidat. Men kan de redde situasjonen ved å skjerme Biden fra å møte Trump?

Jeg tviler. For betydelige deler av velgermassen, inkludert demokrater, mener Biden har begynnende kognitive svekkelser. Og dersom han nekter å møte Trump, vil de fleste tenke at det er feigt og en indikasjon på at Biden virkelig er svekket. Og vil folk virkelig med vitende og vilje velge en en senil mann til president i en situasjon for landet som er vanskelig både innenrikspolitisk, kulturelt, økonomisk, og utenrikspolitisk med trusselen fra et autoritært og voksende Kina?

Jeg tror denne tvilen om Biden mentale evner kommer til å vippe tilstrekkelig mange av de uavhengige og demokratiske velgerne enten til å avstå fra å stemme eller, som det heter, «holde seg for nesen og stemme på Trump» til at Trump vinner et flertall av valgmannsstemmene nok en gang.

På et gjennomsnitt ligger Trump fortsatt 8-9 prosent bak Biden på de nasjonale målingene. Men alt avhenger av hvordan man setter sammen utvalget, og på samme måte som de fleste målingene viste feil i 2016, gjør de det trolig denne gang også. Støtten til Trump og skepsisen til Joe Biden, er nok større enn de fleste målingene basert på telefonintervjuer viser.

Det blir en spennede høst, men skal jeg tippe nå, vil jeg si det samme som jeg skrev i en kronikk i Aftenposten 30. august 2016: «Vi kan meget vel måtte forholde oss til en brakseier for Trump i november. Ja, kanskje både verden og USA til og med har godt av det.»

