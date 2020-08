annonse

USAs president Donald Trump takket natt til fredag ja til nominasjonen som Republikanernes presidentkandidat på plenen utenfor Det hvite hus. Etter talen var over ble hans tilhengere truet på vei ut.

– Dette er det viktigste valget i vårt lands historie. Aldri tidligere har forskjellen vært så stor mellom to partier og to kandidater som det er nå, sa USAs president Donald Trump i sin tale under Republikanernes landsmøte natt til fredag.

Under kan du lese reaksjoner om hva folk synes om talen. Du kan også se at demonstranter samlet seg utenfor det hvite hus der de laget bråk og opptøyer.

De truet også gjestene som var tilstede og hørte på Trumps tale. På ett av bildene kan vi se en ung mann vise fingeren til et eldre ektepar på vei ut av det hvite hus etter talen.

I en av videoene kan vi også høre en demonstrant rope til en Trump-tilhenger at han bør ta selvmord.

– Gå å drep deg selv, din feite jævel, skriker personen. Se videoer og reaksjoner under.

Frail old lady leaving Trump speech is given the finger by Antifa pencil neck. The mob was waiting to harass the crowd Absolutely disgusting bullying, she looks terrified pic.twitter.com/UIndInVB5I — Martin Daubney (@MartinDaubney) August 28, 2020

Just left the White House after #RNC2020 and I am being harassed by leftist agitators on my way out. They were waiting for us. pic.twitter.com/P1kUenWk8b — Kristan Hawkins (@KristanHawkins) August 28, 2020

Republikanernes nyutnevnte presidentkandidat @realDonaldTrump og @FLOTUS Melania kommer ut og møter et folkehav som bryter byens smittevernregler. @WhiteHouse har sagt at de som sitter på de første radene er testet for #Covid19 Det var da noe. — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 28, 2020

Marxist, Racist Mayor Muriel Bowser could have actually secured her streets tonight to avoid the riots currently happening in DC. She didn’t. She wants violence against conservatives and Trump supporters and cops. This violent mob is their voting base.pic.twitter.com/53kQyoYLQ8 — Charlie Kirk (@charliekirk11) August 28, 2020

-Biden vil rive grensemuren, sier Trump. Hvis det er riktig er det oppsiktsvekkende. Mulig jeg har sovet i timen, men det var nytt for meg. -Biden er en trojansk hest for sosialisme, advarer han. -De spionerte på min kampanje, sier han (feil). — Fredrik Græsvik (@UriksFredrik) August 28, 2020

"If the Dem Party wants to stand w/anarchists, agitators, rioters, looters, flag-burners, that is up to them, but I, as your President, will not be a part of it. The Republican Party will remain the voice of the patriotic heroes who keep America Safe." @realDonaldTrump #RNC2020 pic.twitter.com/48KPc6jo8O — Chanel Rion OAN (@ChanelRion) August 28, 2020

By your supporters — 97% Peaceful Phil (@philllosoraptor) August 28, 2020

Sounds like mom in the mid-80’s when I wouldn’t clean my room — BOSS MAN (@Boss_Man_80) August 28, 2020

I haven’t felt this passionate about politics in a long time. I love our President too. — Bicontinental (@SAS_1202) August 28, 2020

CNN after President Trump's amazing speech: "I don't know that we'll ever come back from this" 😂😂 pic.twitter.com/J4rvTSTA5C — Trump War Room – Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) August 28, 2020

President @realDonaldTrump: “Always remember: they are coming after ME, because I am fighting for YOU.” 🔥🇺🇸 — Monica Crowley (@MonicaCrowley) August 28, 2020

Leaving the White House in America’s Capital City. Screaming, yelling, and intimidating an ederly couple. Completely outrageous scene outside of @realDonaldTrump’s speech. https://t.co/55NuqyJgBM — Adam Paul Laxalt (@AdamLaxalt) August 28, 2020

More from outside the White House. Protesters hurl expletives at guests leaving President Trump's speech. pic.twitter.com/AOw0Q1qSFI — Daily Caller (@DailyCaller) August 28, 2020